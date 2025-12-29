Bakan Bolat: '2025'te yüzde 79 oranında artışla 98 buçuk milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılında, geçen yıla oranla yüzde 79 oranında artışla 98 buçuk milyar liralık yani yaklaşık 100 milyar liraya yakın bir ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde 'Gümrükler Muhafaza Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri' konulu basın açıklaması gerçekleştirdi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü faaliyetlerin anlatıldığı video gösterimiyle başlayan açıklamada, Bakan Bolat, 2025 yılı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün gümrüklerde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin konuştu.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak bir yandan yasal ticaretin kolaylaştırılmasını sağlarken diğer yandan da yasa dışı ve kaçak ticaretin önlenmesi görevini büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini dile getirdi.

Bakan Bolat, Amaçlarının ihracat ithalat süreçlerinin daha etkin, daha şeffaf ve daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlarken bir yanda da eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini geniş bir perspektiften denetleyerek zararlı ürünlerin ülkeye girmesini veya ülkeden çıkmasını engellemek olduğunu kaydetti.

"2025'te yüzde 79 oranında artışla 98 buçuk milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi"

Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı içerisinde yüksek bir performans gösterdiğini ve rekor nitelikte yakalamalar gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, "Nesillerimizin, gençliğimizin başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerden korunması, yasa dışı ticaretin yerli ve milli üretime zarar vermesi ve rekabet şartlarını bozmasını engellemek adına bu çalışmaları gerçekleştirdik. 2021 yılında toplam 7,8' milyar liralık yakalamalar gerçekleşmişti, 2022 yılında 12 milyar liralık bir yakalamalar gerçekleşti. 2023'te 23 milyar 100 milyon liralık yakalamalar gerçekleşti. Geçen yıl 2024'te 55,2 milyar lira toplam yakalamalarla bitirmiştik. Bu yılda geçen yıla oranla yüzde 79'lık bir artışla 98 buçuk milyar liralık yani yaklaşık 100 milyar liraya yakın bir ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

"45 milyar lira değerinde, 33,6 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık"

Tütün, tütün mamulu, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine eşya grupları başta olmak üzere ticari eşya yakalamasında da her sene büyük artışlar görüldüğünü kaydeden Bolat, amaçlarının caydırıcı olmak ve bu tür girişimlere tevessül edenlere göz açtırmamak olduğunu dile getirdi.

Bolat, İçişleri Bakanlığı birimleriyle koordineli olarak çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Burada biz başta İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere birlikte koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Benim şimdi vereceğim rakamlar bizim yakaladığımız rakamlar onların çalışmaları da çok daha büyük miktarlarda onlar da halkımızın sağlığı, toplum sağlığı, milli güvenliğimiz açısından çok başarılı operasyonlar ve yakalamalar gerçekleştiriyorlar. 2021 yılında 4 milyar 750 milyon lira değerinde 10,7 ton uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi. Çeşitli türlerde uyuşturucular. 2022 yılında 14,3 yükseldi bu yakalamalar ve 6 milyar 600 milyon lira değerindeydi. 2023 yılında 5 buçuk milyar lira değerinde yaklaşık 12 ton yakalama gerçekleştirildi. Geçen yıl tam yüzde 100 bir artışla 24,3 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi ki değeri 30 buçuk milyar liraydı. Bu yılda yüzde 38 artışla ve değer bazında yüzde 47'lik artışla 45 milyar lira değerinde, 33,6 ton rekor uyuşturucu madde yakalamasına imza attık."

Bolat, yıl içerisinde tek seferde en yüksek miktarda gerçekleşen yakalamaları da açıklayarak, "Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tek seferde 1 ton 869 kilogram metamfetamin, Tekirdağ 1 bir ton yüz 54 kilogram esrar, Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda 869 kilogram esrar gibi yüksek miktarlı yakalamalar gerçekleştirildi" dedi.

Uluslararası işbirlikleri kapsamında da başka ülkelerden gelip Türkiye'ye girmeye çalışan kişilere yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bolat, Bu noktada Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi kısa adı 'SELEC' birimiyle de irtibatlı olarak çok sayıda kişinin yakalandığını ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

"Yasal mevzuata aykırı getirilen döviz ve Türk lirasına yönelik çalışmalar sonucunda 514 milyon lira değerinde 102 olaya müdahale edildi"

Bolat, "Adil piyasanın temelinin güçlü gümrükle atılır" diyerek, yasa dışı ticaretle mücadele ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının durmaksızın devam edeceğinin altının çizdi. Gerek limanlarda, gerek kara sınır kapılarında, gerekse hava limanlarında kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle mücadele yapmadıkları takdirde ticari rekabetin zedeleneceğini sözlerine ekleyen Bolat, "Gümrük tariflerden sıyrılmak isteyen kişi veya kuruluşlarla amansız mücadelemizde devam edecek. Bu çerçevede ülkemize yasal mevzuata aykırı bir şekilde getirilen döviz ve Türk lirasına yönelik titiz çalışmalar sonucunda 514 milyon lira değerinde 102 olaya müdahale edildi. Değerli maden ve altın yakalamalarında 2024 yılında 5,1 ton gerçekleştirmişken 2025 yılında yaklaşık 19 tonluk yakalama rakamlarına ulaşıldı. Akaryakıt kaçakçılığını önleme noktasında 3 bin 725 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Geçen yıla göre yüzde 47 artış, 152 milyon lira değerinde. Bunun yanında tütün ve tütün mamullerinde 1,4 milyar liralık yakalama gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

"10 milyon 705 bin elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi"

Elektronik sigara yönelik yakalamaların 2025 yılı içerisinde devam ettiğini söyleyen Bolat, "2025 yılı içerisinde 571 milyon lira değerinde 10 milyon 705 bin elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi. Tarım ve hayvancılıkta da yakalamalar da önemli. Çünkü ülkemizdeki hayvansal üretimi ve insan sağlığını büyük tehlikeye atabilecek bir alandır bu. Burada da bu yıl yüzde 283'lük bir artış sağlayarak 147 milyon liralık yakalamalar gerçekleştirildi. Biyogüvenliği ve halk sağlığının korunması açısından bu çok önemli. Tekstil ürünlerinde başta kumaş olmak üzere birçok tekstil üründe olay sayısında yüzde 31, yakalama miktarında yüzde 189, değerde de yüzde 52 oranında olmak üzere tam 5 milyar 65 milyon liralık kaçak yakalama gerçekleştirildi. Böylece toplamda yaklaşık 45 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalamasının yanında 2025 yılında da yüzde 117 artışla ticari eşya-kaçak yakalamasında 53,7 milyar liralık yakalamalar gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Bolat, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin bir yılda 187 milyon yolcu, 8,4 milyon konteyner, 956 bin uçak 108 bin geminin kontrollerini gerçekleştirdiği ve 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemini gerçekleştiğinin altını çizdi.

Bu çerçevede sürekli olarak dijital ve teknik altyapıları, geliştirdiklerini ve kadro sayılarını arttırdıklarını dile getiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA