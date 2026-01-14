Enerji Bakanı Bayraktar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Bayraktar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Y.M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Bayraktar, 3 kız babası olarak fotoğraftaki Gazzeli kız çocuğunun bakışlarından etkilendiğini dile getirdi.

Bayraktar, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafını oylayan Bayraktar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını seçti.

Bayraktar, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafına oy vererek, dünyada 700 milyon insanın elektriğe erişimi olmadığını söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.