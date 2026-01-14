Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Enerji Bakanı Bayraktar, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Bayraktar, 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' gibi özel kategorilerdeki fotoğrafları seçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Bayraktar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Y.M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Bayraktar, 3 kız babası olarak fotoğraftaki Gazzeli kız çocuğunun bakışlarından etkilendiğini dile getirdi.

Bayraktar, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafını oylayan Bayraktar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını seçti.

Bayraktar, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafına oy vererek, dünyada 700 milyon insanın elektriğe erişimi olmadığını söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

