Bakan Bayraktar: Suriye'ye Yakında Gaz Tedarikine Başlayacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında Suriye'ye gaz tedarikine başlayacaklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 9'uncu OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı. Seminerde 'Petrol Piyasaları: Enerji Güvenliği, Büyüme ve Refah' başlıklı bakanlar oturumunda bir konuşma yapan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Bakan Bayraktar, temel politikalarının enerjide arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon nötr bir ekonomi haline gelmek olduğunu belirterek, "Her gün pazara 2 milyon varil petrol ve 86 milyon insanımıza yetecek bir teravatlık elektrik tedarik etmemiz gerekiyor. Bu yüzden tek bir enerji kaynağını veya tek bir teknolojiyi seçme lüksümüz yok" dedi.

'GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KAPASİTESİ 4 KATINA ÇIKACAK'

Arz güvenliği noktasında yenilenebilr enerjiye odakladıklarını kaydeden Bayraktar, "Çok iddialı bir yenilenebilir enerji programımız var. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar kapasitemizi 4 katına çıkaracağız" diye konuştu.

'16 MİLYON HANEYE YETECEK GAZI KARADENİZ'DEN ÇIKARACAĞIZ'

Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz'de büyük bir gaz rezervi keşfettiklerini hatırlatarak "Bugün itibarıyla buradan 4 milyon haneye doğal gaz tedarik ediyoruz. Gelecek yıl bunu ikiye katlayacağız. 2028'de de 16 milyon haneye yetecek gazı Karadeniz'den çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Petrol tarafında geleneksel olmayan yöntemlerle üretim yapma konusunda Diyarbakır'da 4 blok belirlediklerini, yine aynı yöntemlerle doğal gaz da üretebileceklerini aktaran Bayraktar, "Arz güvenliği ve dış bağımlılığı azaltma noktasında nükleere 'Hayır' diyemeyiz. 20 gigavatlık bir nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

'SURİYE'DEKİ HAYATI NORMALLEŞTİRİRİZ'

Bayraktar, Irak Türkiye Petrol Boru Hattı'nın açılmasını umduğunu vurgulayarak, buradaki günlük bir buçuk milyon varillik büyük bir kapasite olduğunu söyledi. Doğal gazda oluşturdukları altyapı ile LNG alıp yeniden gazlaştırabildiklerini veya gazı Avrupa'ya satabildiklerin dile getiren Bayraktar, bir FSRU gemisini yaz sezonu için Mısır'a göndereceklerini kaydetti.

Yakında Suriye'ye gaz tedarikine başlayacaklarını da bildiren Bayraktar, "Belki SOCAR bu projede bizimle ortak olacaktır. Umarım Suriye'deki hayatı normalleştiririz" diye konuştu.

BAKAN BAYRAKTAR MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, Viyana programı kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodríguez ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.