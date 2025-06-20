Bakan Bayraktar, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Rusya Enerji Bakanı ile Görüştü

Bakan Bayraktar, St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Rusya Enerji Bakanı ile Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya gelerek enerji piyasaları ve ülkeler arası iş birliği konularını görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Enerji Bakanı Sayın Sergey Tsivilev ile 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir araya geldik. Görüşmemizde bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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