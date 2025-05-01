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Bakan Bayraktar, Nijer ile Madencilikte Ortaklık Vurgusu Yaptı

Bakan Bayraktar, Nijer ile Madencilikte Ortaklık Vurgusu Yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile gerçekleştirdiği görüşmede Afrika'da sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile görüştüklerini belirterek " Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Bakan Abarchi'nin İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Madencilik alanında geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptı doğrultusunda iş birliğimizi detaylı şekilde ele aldık. Afrika'da karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda Nijer ile ortak projeler, teknoloji transferi ve yatırım alanlarında yeni adımlar atmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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