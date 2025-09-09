Bakan Bayraktar İtalya'da Enerji İş Birlikleri İçin Temaslarda Bulundu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde Gastech 2025 Forumu kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamında gerçekleşen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Bayraktar toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gastech 2025 kapsamında düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, enerji arz güvenliğini güçlendirmek için kaynak çeşitliliğine dayalı dengeli bir yaklaşımın önemini vurguladık. Enerji vizyonumuzun yenilenebilir enerji, doğal gaz, nükleer ve kömürün birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirildiği, hiçbir kaynağın dışlanmadığı dengeli ve rasyonel bir modele dayandığını ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, daha sonra BOTAŞ ile Oman LNG arasındaki iş birliği derinleştirecek yeni bir anlaşma imzalandığını duyurarak, "Stratejik İş Birliği Anlaşması ile Umman'daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu adım Temmuz ayında Umman'da imzaladığımız Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın somut bir yansıması olmuştur. Anlaşmanın ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Gastech 2025 marjında ENİ CEO'su Claudio Descalzi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin olarak Bayraktar, "Görüşme sonrası BOTAŞ ile ENI arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve yıllık 500 milyon metreküp LNG tedarikini içeren yeni bir anlaşmaya imza attık. Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.

Bakan Bayraktar, daha sonra Milano temasları kapsamında Shell Entegre Gaz Başkanı Cederic Cremers ile bir araya geldi. Bayraktar, "Görüşmemizde BOTAŞ'ın doğal gaz tedarik stratejisi, Karadeniz başta olmak üzere ülkemizdeki arama ve üretim faaliyetlerine yönelik potansiyel iş birlikleri ile üçüncü ülkelerdeki ortak enerji girişimleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın ardından BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren bir anlaşma imzaladık. Anlaşmanın ülkemize ve şirketlerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.