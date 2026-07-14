Bakan Bayraktar: "Bir sene içerisinde biz yeni ve daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşmaları çerçevesinde yapılan görüşmelere ilişkin "Bir sene içerisinde de biz yeni bir ITP'yi, yani daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin tahkim süreci ve Irak ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin 2014-2018 dönemine ilişkin tahkim sürecine ilişkin sorduğu soruyu yanıtlayan Bayraktar, "2014-2018 dönemine tahkim zaten kararını verdi. O zaman da söylemiştik. Türkiye şu kadar ödeyecek, Irak Türkiye'ye bu kadar ödeyecek, faizlerle hesap edilip ona göre kim alacaklı bakacağız. Daha henüz o karar oluşmadı. O kararı yani D.C.'deki mahkeme verecek. Yani tenfiz için o mahkeme devam ediyor. Ama biz bu arada yani o ilk kararla alakalı da Paris'teki mahkemeye bir itirazda bulunduk. Ama hukuki prosedür tamamlansın istedik. Ama esas şu anda baktığımız şey o Washington'da devam eden tenfiz davası, enforcement davası. Ona bakacağız. Orada bir hesap kitap yapılacak. İşte faiz hesap edilecek ki bizim alacaklar çok geçmişten geliyor. Ona göre o dönem kapanmış olacak. 2018'den sonraki döneme ilişkin tahkim davası devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Önce bu anlaşmayı yenilemeyeceğimizi söyledik"

Irak'la mevcut boru hattı anlaşmasının uzatılmayacağını da belirten Bayraktar, "Biz bir sene önce bu anlaşmayı yenilemeyeceğimizi söyledik. Çünkü biz şunu söylüyoruz. Yani 2010'da bu anlaşma akdedilmiş, 2014'te Irak bizi tahkime götürmüş. Sen şimdi böyle bir anlaşmayla yani arada anlaşmazlık çıkaran bir anlaşmayla devam etmek ister misin? Biz etmek istemiyoruz. Bu anlaşma yürümüyor demek ki. Bizi tahkimle baş başa bırakmış. Dolayısıyla yeni bir 'setup' olması lazım. Yeni bir anlaşma olması lazım" ifadelerini kullandı.

Yeni anlaşma taslağını Irak tarafına ilettiklerini ancak sürecin seçimler nedeniyle uzadığını söyleyen Bayraktar, "Dolayısıyla yeni bir anlaşma olsun dedik ve biz onlara aslında bir sene öncesinden şeyi söyledik. Yani bunu yenilemeyeceğiz dedik ve yeni bir anlaşma taslağı da gönderdik onlara. Fakat işte Irak seçimler vardı. Şimdi yeni kuruldu hükümet. Dolayısıyla şimdi onlarla bir müzakere yapıp Temmuz ayının sonuna yetiştirmek yani neredeyse imkansız. Hani üç haftada olacak bir iş değil" diye konuştu.

"Bir sene içerisinde biz yeni ve daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz"

Geçiş süreci için BOTAŞ'ın devreye girmesini önerdiklerini aktaran Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ara çözüm olarak onlara dedik ki BOTAŞ'la bir senelik petrol taşıma anlaşması yapalım. Yani BOTAŞ sizin petrolünüzü bir sene taşısın. O bir sene içerisinde de hani üç ayda yapıp varabilirsek üç ayda, altı ayda varabilirsek altı ayda bir anlaşmaya varalım. Yeni ITP diyelim, daha kapsamlı yeni boru hattı anlaşması. İçerisine başka şeyler de olsun. Biliyorsunuz bizim hattı Basra'ya kadar götürme hedefimiz var. Dolayısıyla ona da biraz zaman bırakalım müzakere için. Ama 27 Temmuz'a da akış durmasın. BOTAŞ petrolünüzü şuradan şuraya taşısın dedik. Onlar da bize dediler ki bizim 750 bin varillik bir kapasiteye ihtiyacımız olur. Gerçi bugün akan 180-200 bin varil ama, tamam dedik, 750 bin varili biz size ayırırız. Bir sene içerisinde de biz yeni bir ITP'yi, yani daha kapsamlı bir ITP'yi imzalamak istiyoruz."

Yeni anlaşmanın kapsamının genişletilmesini hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Ama dediğim gibi orada işte Kerkük'ten Basra'ya kadar uzanması var, kapasitenin artması var. Irak Başbakanı ile de görüştük. 2,5 milyon varile çıkalım kapasiteyi dedik. Kuveyt istiyorsa Kuveyt bu boru hattına petrolünü koysun. Başka isteyenler olursa körfezden onlar koysun gibi kapsamlı şeyler söyledik. Doğal gaz boru hattı inşa edelim yanında hemen. Bir kere de kazalım. İki tane boru hattı koyalım. Katar gazı gelebilir, başka gaz kaynakları gelebilir bir sürü şeyler konuştuk" ifadelerini kullandı.

Tahkim süreçlerinin yürütülen müzakerelerin bir parçası olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Evet, diğer tüm konularla birlikte müzakerelerin bir parçası olacak" dedi.

BOTAŞ'ın bir yıllık taşıma önerisine ilişkin son durumu da paylaşan Bayraktar, "Böyle bir iki husus var, daha henüz açık daha kapanmamış, umarım çözülür. Biz hazırız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı