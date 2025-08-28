Bakan Bayraktar, Gine Heyetini Ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gine Enerji ve Maliye Bakanları ile madencilik ve elektrik alanlarında işbirliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gine Enerji Bakanı Namory Camara, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mourana Soumah ve beraberindeki heyeti bakanlıkta misafir ettiklerini bildirdi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle madencilik ve elektrik alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye'nin tecrübelerini Gine'nin potansiyeliyle buluşturarak ortak projeler geliştirmeye, kardeşliğimizi stratejik ortaklığa dönüştürmeye kararlıyız."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
