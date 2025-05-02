Bakan Bayraktar: " Gabar; ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attık. Bugün Gabar; ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi. Özellikle bölgedeki gençlerimize yepyeni bir iş imkanı getiren Gabar Petrolü ile Şırnak, artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'da çok daha büyük bir anlam buluyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Gabar'da çıkarılan petrole değinirken, Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut üretimi 2028 yılında 4 katına çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. Bakan Bayraktar, enerji alanında iş birliği yapılan ülkeler ve madenler konusunda bilgilendirmede bulundu.

"Sakarya Gaz Sahası'nda, 2028 yılında 3'ncü faz ile mevcut üretimi 4 katına çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmalara değinen Bakan Bayraktar, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, yer altı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık. En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğal gazı, kendi milli imkan ve kabiliyetlerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla arayacağız, varsa bulacağız ve üreteceğiz diyerek yola çıktık. Sektörümüz için kısa sayılabilecek bir süre içinde, bu konuda netice almaya başladık. 2020 yılında yani pandeminin tam ortasında, kararlılıkla ve inançla yaptığımız çalışmaların sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda 2020 yılında dünyada offshore da yapılan en büyük gaz keşfi oldu. Doğal gazı rekor bir zamanda, üç yıldan kısa bir sürede denizin altından 170 kilometre mesafedeki karaya Filyos'a getirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazını, 2023 yılı Nisan ayında devreye aldık. Bugün, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamlamış durumdayız. Üretimimizi hızlı bir şekilde arttırmak 2026 yılında projenin 2'nci fazı ile üretimi iki katına, inşallah 2028 yılında 3'ncü faz ile de mevcut üretimi 4 katına çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Gabar; ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi"

Gadar'daki üretimin önemine vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Poltikamızın bir diğer önemli hedefi, gidilmedik aranmadık hiç bir yer kalmayacak hedefiydi. Bu strateji doğrultusunda Bir dönem adı terörle anılan Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attık. Bugün Gabar; ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi. Özellikle bölgedeki gençlerimize yepyeni bir iş imkanı getiren Gabar Petrolü ile Şırnak, artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'da çok daha büyük bir anlam buluyor. Üretimimizi her geçen gün arttırıyor, yeni Gabarlar yeni keşifler için de 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Libya'da, Irak'ta, Pakistan'da, Hazar bölgesinde aktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz"

Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca sadece 'Mavi Vatan'da, sadece kara alanlarımızda değil, farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda da iş birlikleri geliştiriyoruz. Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da mevcut ortak olduğumuz projelerin yanında yeni projelerle yeni ortaklıklara hazırlanıyoruz. Libya'da, Irak'ta, Pakistan'da, Hazar bölgesinde aktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz Her zaman ifade ettiğiniz gibi Türkiye olarak kazan kazan anlayışı ile hem ülkemize hem de iş birliği içinde olduğumuz ortaklarımıza ve o ülkelerin ekonomilerine katkı yapmaya devam ediyoruz."

Yenilenebilir enerjide yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılma" hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bunun için ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı, güneş ve rüzgarda dünyada 11'inci sırada olan ülkemizi 2035'te 120 bin MW güneş ve rüzgar kapasitesine ulaştırmayı, deniz üstü offshore rüzgarı hayata geçirmeyi, unkonvansiyonel petrol ve gaz üretimi ile başta Diyarbakır ve Trakya olmak üzere oyun değiştirici hamleleri hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlıyoruz" diye konuştu.

"Özellikle bor madeni gibi çok güçlü olduğumuz alanlarda katma değerli üretime yoğunlaşıyoruz"

Bakan Bayraktar, "Nükleer enerji santrallerini devreye almış, güçlü iletim ve dağıtım altyapısına, komşularıyla yüksek enterkonneksiyon kapasitesine sahip İstanbul Finans Merkezi'nde elektrik, doğalgaz ve emtia ticaretinin yapıldığı ticaret borsası ile enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşma noktasında madenler de büyük önem taşıyor. Zira son dönemde yaşanan küresel salgın, iklim değişikliği ve jeopolitik krizler bu alanda yeni bir yaklaşımı ve bakış açısını zorunlu kılıyor. Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için "Önce İnsan, Sonra Çevre ve Sonra Katma Değerli Madencilik" vizyonuyla hareket ediyoruz. Özellikle bor madeni gibi çok güçlü olduğumuz alanlarda katma değerli üretime yoğunlaşıyoruz. Ciddi bir ithalatımız olan altında üretimimizi arttırmaya odaklanıyoruz. Petrol ve doğal gazda olduğu gibi Sadece ülkemizde değil yurt dışında da maden üretimini hedefliyoruz. Nijer'de ruhsat sahibi olduğumuz altın sahalarından ilk üretimimizi inşallah bir yıl içinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca dünya ekonomisinin ve yaşanan teknolojik dönüşümün en kritik yapı taşlarından biri haline gelmiş Nadir Toprak Elementleri alanında ülkemizi önemli bir tedarikçi konumuna getirmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL