Bakan Bayraktar, Maden-İş Sendikası ve maden işçileriyle görüştü Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madencilerin mağduriyetlerini ele almak amacıyla Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ve işçilerle görüştü. Bakan, işçi haklarının korunması ve alacaklarının zamanında ödenmesi konularında devletin desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik işçileriyle görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yaptıkları görüşmede söz konusu şirkette çalışan madencilerin yaşadığı mağduriyetleri ile ihtiyaç ve taleplerini detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Yerin metrelerce altında emek veren madencilerin alın terini korumak, güvenli çalışma ortamlarını tesis etmek ve sorunun çözümü noktasında gerekli temasları sürdürdüklerini belirten Bayraktar, "Gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Devlet olarak sektörümüzü desteklemek adına önemli teşvikler versek de sektörün bu desteklerden faydalanmasının ön koşulu işçi haklarının korunması ve çalışana olan borçların ödenmesidir. İşçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesinin ve haklarını zamanında alabilecekleri bir istihdam ortamının sağlanmasının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
