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Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS'te hedef 2028'de 4 reaktörün devreye girmesi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde hedefin 2028'de 4 reaktörü de devreye almak olduğunu açıkladı. Akkuyu'nun Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Bayraktar, temiz ve karbonsuz enerji üretiminin de 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını söyledi.

Bakan Bayraktar: "(Akkuyu NGS) Hedefimiz 2028'de 4 reaktörün de devreye girmesi"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde hedefin 2028'de 4 reaktörü de devreye almak olduğunu açıklayarak Akkuyu'nun tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ve yetkililerden bilgi alan Bayraktar, "4 reaktörün aynı anda inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesindeyiz. Şu anda 30 binin üzerinde çalışan var. Bu anlamda da ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak"

Bayraktar, Akkuyu'nun Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de iklim hedefleri için çok önemli olduğunu vurgulayarak "Santral tümüyle devreye alındığındaki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız" diye konuştu.

Akkuyu'dan üretilecek temiz, karbonsuz enerjinin 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını kaydeden Bayraktar, "Santralin inşası, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimiyle eş zamanlı olarak başladığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu'yla yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Bayraktar, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirterek, "Elbette ki çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz. O sürecin sonunda da Türkiye, arz güvenliğini temiz kaynaklardan karbonsuz temin etmiş bir şekilde önüne bakmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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