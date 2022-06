Bakan Adil Karaismailoğlu: 'Lojistik merkez sayımızı 26'ya çıkaracağız'

Kocaeli'de düzenlenen "Ulaştırma 2053 - Körfez Lojistik Çalıştayı'na" katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çalışmalarımız neticesinde lojistik merkez sayımızı 26'ya çıkaracağız. Bunun yanı sıra; ortak akılla gerçekleştireceğimiz çalıştayların sonuçları doğrultusunda ilave yeni planlamalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 - Körfez Lojistik Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda; lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji, ulaşımdan kaynaklı emisyon salınımının azaltılması, ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modları arasındaki entegrasyon, otonom sistemler, yen hedef ve politikalar ile yasal düzenlemeler ele alındı.

"HAYAT NORMALE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR"

Programa, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelerden geldiklerini, ekiplerin durmaksızın çalışmalara devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Selin etkilerini en kısa sürede silmek için vatandaşlarımızla omuz omuza çalışıyorlar. Öncelikle bölgedeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Bu son yaşadığımız yağışlar, 11 Ağustos'tan aldığımız dersler ve yapılan yatırımlar sayesinde az hasarla atlattı. Hayat normale dönmeye çalışıyor. 2 tane kaybımız var, bunun için üzgünüz" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KOCAELİ'YE TEŞEKKÜR

'Ana hedefimiz olan lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz' diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu yılın mayıs ayında ülkemizdeki en fazla yük elleçlemenin gerçekleştirildiği Kocaeli limanımızda, ocak-mayıs 2022 döneminde elleçlenen konteyner miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış kaydedilmesinden dolayı emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum" diye konuştu.

Çalıştayın önemine değinen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Çalıştayımızda ulaşım yatırımları, lojistik merkezlerimiz ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistik maliyetlerin düşürülmesi, çevreci enerji kullanımı ve emisyonun düşürülmesi gibi çok kritik konular masaya yatırılacak. Ulaşım ve altyapı politikamızın en önemli odağı lojistiğin ülkemizin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatına etkilerini ele alacağız" şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana yaptıkları ulaştırma ve haberleşme yatırımları sayesinde ülkenin, pandemi ve krizlere rağmen, üretim ve ihracatta rakiplerine fark atmayı başardığını ifade ederek, devlet aklıyla ürettikleri doğru projelerle Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksinde (LPI) 2023 yılında ilk 25; 2053'e kadar da ilk 10 ülke arasında yer alma hedefiyle daha çok çalışacaklarını kaydetti.

"2053 YILINA KADAR 198 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DAHA PLANLIYORUZ"

Ulaşım ve iletişimde bugünleri imar ederken, yarınları da planladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, dünya nüfusunun yüzde 50'si kentsel alanlarda yaşıyor. 2050 yılında bu oranın yüzde 70'e varacak. Bunun sonucu olarak, dünya ekonomisinin yüzde 90'ından fazlası da kentsel alanlarda üretilecek. 2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talebin, yolcu sayısı-kilometre cinsinden 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca, 2020 yılında 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ve 2100 yılında ise 150 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor. Biz de tüm çalışma ve hedeflerimizi bu öngörüler ışığında yeniledik. Ulaşım ve haberleşme alanlarında yürüttüğümüz yeni süreç bütünsel kalkınma odaklı, etkin ve dünyayı ülkemize entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir süreçtir. Doğu-Batı uluslararası tarihi İpek Yolu'nun Orta Koridorunda yer alan Türkiye, Çin'den Londra'ya uzanan bir hattın merkezinde. 2002 yılından bu yana, ülkemizin ulaştırma ve altyapısına gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planlıyoruz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bugün 700 milyar doları aşan ticaretten alacağımız payı artıracağız"

"KONUMUMUZ GEREĞİ, LOJİSTİKTE BÖLGESEL BİR ÜS OLACAĞIZ"

Orta Koridor hattının, mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü bir alternatif olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük Orta Koridoru ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde; 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde kat edebiliyor. Aynı yük, Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih ederse; 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor. Güney Koridorda seyahat ettiğinde ise gemi ile Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 45-60 günde aşabiliyor. Ayrıca Güney Koridordaki Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given Gemi vakası uzun süre hafızalardan çıkmayacaktır. Kuzey Koridorda malum savaş ve yol güvenliği riski devam ediyor. Her hal ve şartta, hiçbir koridorun, merkezi konumunda olduğumuz Orta Koridor ile rekabet edemediği ortada. Bizim de niyetimiz belli. Bu potansiyeli milletimizin faydası için sonuna kadar ve en iyi şekilde değerlendireceğiz. Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerimizin karşılaştığı sorunları biliyoruz. Özellikle Azerbaycan - Kazakistan hattında oluşan sıkıntıları gidermek için önemli bir aşama katettik. Bakü'de düzenlenen, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları zirvesinde Türkiye'nin önerisi ile ortak çalışma grubu oluşturduk. Asya-Avrupa ile birlikte Karadeniz Havzası'nda üretilen artı değerin Akdeniz ve dünyaya ulaşmasında köprü ülke konumundayız. Bu konumumuz gereği, lojistikte bölgesel bir üs olacağız" dedi.

"LOJİSTİK MERKEZ SAYIMIZI 26'YA ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye'nin kendi bölgesinde lojistik üs olması gerektiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin 2053 yılındaki 1 trilyon dolar ihracat hedefini yakalayabilmesi için lojistik altyapısının tamamlanması ve küresel ticarette kendi bölgesinde lojistik üs olması gerekiyor. Bizler, ticaretin can damarı olan kara, hava, demir ve denizyollarını yaparken, tüm ulaşım modlarında multi-model bir sistem kuruyoruz. Türkiye'nin bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtık. Bu merkezlere ek olarak Sivas-İzmir (Kemalpaşa) ve Rize (İyidere) lojistik merkezlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Kayseri (Boğazköprü), Tekirdağ (Çerkezköy) lojistik merkezlerimiz ihale aşamasında. Bilecik (Bozhöyük) Lojistik merkezinin II. Etap çalışmaları tamamlandı. Mardin, Şırnak (Habur), İstanbul (Avrupa Yakası), İzmir (Çandarlı), Zonguldak (Filyos) lojistik merkezlerimiz de etüt proje ve planlamaları devam ediyor. Bu çalışmalarımız neticesinde lojistik merkez sayımızı 26'ya çıkaracağız. Bunun yanı sıra; ortak akılla gerçekleştireceğimiz çalıştayların sonuçları doğrultusunda ilave yeni planlamalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"2053 YILINA KADAR LİMANLARIMIZDAKİ TOPLAM YÜK ELLEÇLEME MİKTARINI DA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Haberleşme, deniz, demir, hava ve karayollarındaki yatırımlar ve bunların lojistiğe olumlu etkilerine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde taşınan yüklerin hacim olarak yüzde 85'i, değer olarak da yüzde 70'i denizyolları ile yapılıyor. 2002 yılında 149 olan liman sayımızı 217'ye çıkardık. Bu süreçte tersane sayımızı da 37'den 84'e ulaştırdık. 2020 yılında dünya genelinde toplam yük elleçlemesi dünyada yüzde 3,8 oranında daraldı. Buna rağmen ülkemiz yüzde 2,6 artış kaydetti. 2021 yılı istatistiklerine göre, dünya ile kıyaslamalarda ülkemizin çok iyi bir konumda olduğunu görebiliyoruz. Elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre dünyada yüzde 6 artarken, biz yüzde 8,3 oranında artış gösterdik. Elleçlenen yük miktarında ise bir öncesi yıla göre dünya yüzde 3,5' artarken, ülkemiz yüzde 6'lara ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında, üstelik Rusya-Ukrayna çatışmasına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yük elleçlemesinde yüzde 7,2'lik artış gösterdik. 2053 yılına kadar limanlarımızdaki toplam yük elleçleme miktarını da 2 katına çıkaracağız" dedi.

"YILLIK TOPLAM 85 MİLYAR 581 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK"

Havayollarındaki yolcu sayılarının yanı sıra, kargo kapasitesini kat be kat artırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 2003 yılında 964 bin ton olan yük trafiğini, 2019 yılında yüzde 4,1 milyon tona yaklaştığını söyledi. Karaismailoğlu, "Pandemiye rağmen 2020 yılında toplam yük trafiği 2,5 milyon ton oldu. 2021 yılında yük trafiği yükselme göstererek 3,4 milyon tona yaklaştı. 2022 yılı mayıs sonunda, havayolu yük trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, lojistik gücüyle bölgesinin en önemli oyuncularından olan ülkemiz, yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek. Sadece karayollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışı sayesinde, seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarrufu elde ettik. Yol güvenliği ve seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zamandan 76 milyar 458 milyon lira, akaryakıttan 6 milyar lira, bakım onarımdan 3 milyar TL ve çevre etkilerinden 123 milyon TL çevre tasarrufu olmak üzere, yıllık toplam 85 milyar 581 milyon TL tasarruf sağladık"

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün bunlara ek olarak da emisyon salınımını 5 milyon ton azalttık. Ayrıca yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı, ölümlü trafik kazalarını büyük oranda önledik. Bu şekilde, yılda ortalama 9 bin 455 vatandaşımız hayatta kaldı. 2003-2021 döneminde yapılan toplamda 183 milyar dolarlık yatırım sayesinde milli gelire 548 milyar dolar, üretime 1 trilyon 138 milyar dolar ve istihdama yılda ortalama 994 bin kişilik katkı sağladık. Bununla birlikte yapılan yatırımlar sayesinde zaman ve yakıt tasarrufundan ve çevresel faydalardan, yıllık ortalama karayolunda 22,5 milyar dolar demir yolunda 1,5 milyar dolar, denizyolunda 2 milyar dolar, havayolunda 200 milyon dolar, haberleşme 2 milyar dolar, toplam yıllık 28 milyar dolar tasarruf sağladık"

