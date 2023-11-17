Bağdat'ta Türk şirketlerinin yer aldığı imar çalışmaları hız kazanıyor

Irak'ın başkenti Bağdat, 20 yıllık çatışma ve şiddet olaylarının ardından Türk şirketlerinin de yer aldığı çeşitli imar çalışmalarına sahne oluyor. Bağdat'ta altyapı ve imar projeleriyle ilgili bilgiler verilirken, Türk şirketlerinin yol ve köprü yapımındaki deneyimlerinden dolayı tercih edildiği belirtildi. Bağdat'ın çehresinin 2025 yılında önemli ölçüde değişeceği ifade edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat, 20 yıllık çatışma ve şiddet olaylarının ardından Türk şirketlerinin de yer aldığı çeşitli imar çalışmalarına sahne oluyor.

ABD'nin 2003'teki Irak işgali ve sonrasında yaşanan iç çatışmalardan kalan kurşun izlerinin, birçok kamu binası ve yerleşim yerlerinde göze çarptığı, bölgenin kadim başkentlerinden Bağdat'ta, son dönemde sokak ve caddelerde yoğun çalışan iş makinaları dikkati çekiyor.

Onlarca yıl süren yıkıcı çatışma ve şiddetin ardından başkentte son dönemde altyapı çalışmalarında hareketlilik yaşanıyor.

Bağdat'taki "göreceli" istikrar, asfalt çalışmalarından yeni kanalizasyon sistemlerine, lüks otel ve restoran inşaatlarına kadar, şehirde çeşitli çalışmalara imkan veriyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, altyapı ve yeniden imar çalışmalarını, hükümetinin hem sloganı hem de öncelikli konusu olarak ifade etmişti.

Bu arada altyapı ve imar projelerinin sürdüğü Bağdat'ta tünel, köprü ve yol yapımı çalışmalarındaki kazı işlerinden dolayı, kent merkezinde tozlu bir hava hakim. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip başkentte, süren altyapı ve imar çalışmaları, özellikle gündüz saatlerinde yoğun trafik sorununa da neden oluyor.

"Türk şirketlerini yol ve köprü yapımındaki deneyimlerinden dolayı seçtik"

Irak İskan, İmar ve Belediyeler Bakanlığı Sözcüsü Nebil es-Saffar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Saffar, " Bağdat'ta daha önce bütçe ve çeşitli nedenlerle yapılamayan yeniden imar projeleri belirli bir takvim içerisinde tamamlanacak. Ülkede ekonomik istikrar söz konusu. Bu da birçok projenin hayata geçirilmesine vesile olacak." dedi.

Hükümet programında yer alan 139 projenin 38'inin hayata geçirildiğini ifade eden Saffar, bunlardan 20'sinin yol ve köprüleri, geri kalan projelerin ise su, kanalizasyon ve elektrik altyapısını kapsadığını söyledi. Saffar, "Hükümet programı dışında ise 108 projeden 84'ünün tamamlandığı" bilgisini paylaştı.

Bağdat'taki imar çalışmalarında başta Türkiye olmak üzere, Çin, Ukrayna, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait şirketlerin olduğunu aktaran Saffar, "Bağdat Kazımiye'deki Aden Kavşağı'yla Seyidiye ve Dora, Topçu ve Şaliçiye bölgelerindeki imar projelerini Türk şirketleri yapıyor. Türk şirketlerini, yol ve köprü yapımındaki deneyimlerinden dolayı seçtik. Bu tür projelerin 2024'ün ilk yarısına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bağdat, yaklaşık 30 yıldır böyle yeniden imar projeleri görmemişti." diye konuştu.

"2025 yılında Bağdat'ın çehresi önemli ölçüde değişecek"

Bağdat Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişikler Müdürü Muhammed Rubayi de "Bağdat Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden imar projelerimize başladık bundan geri adım atmak yok. Bu projelerimiz altyapı ve imar alanında bir 'devrim' olacak. Başbakan Sudani ve ekibinin ' Bağdat'ta hizmet' adlı hükümet programı zaten ortada." şeklinde konuştu.

Bağdat'ta yaklaşık 4 milyon aracın bulunduğuna dikkati çeken Rubayi, bunun neden olduğu trafik sorununu da ortadan kaldıracak, projeleri uhdelerine aldıklarını belirtti.

Muhammed Rubayi, "Trafik sorununa da çözüm, yol, köprü, üst geçit, tünel ve toplu taşıma ile tren yolları inşasından geçiyor. Hayati önem taşıyan projeler İskan, İmar ve Belediyeler Bakanlığı, Bağdat Büyükşehir Belediyesi ve Bağdat Valiliği koordinesinde başladı. 2025 yılında Bağdat'ın çehresi önemli ölçüde değişecek." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta Aden ve Sana kavşaklarındaki çalışmalarda görev yapan mühendislerden Hasan Ali de "Aden ve Sana Kavşağı'ndaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Burada günde 20 saat çalışma yapılıyor. Projeler belirlenen takvim zarfında tamamlanacak." dedi.

Bağdat sakinlerinden Ali Sabır ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölgemizde yıllardır kanalizasyon sorunu vardı. Hiçbir belediye yetkilisi buraya uğramıyordu. Ara sokaklardaki yollar çok kötüyü, kışın yağmur yağınca su birikiyor ve çamurdan yürüyemiyorduk. İmar çalışmaları bizi de kapsadı, çalışmalar gece gündüz sürüyor." diye konuştu.

Bağdat'ta yeni köprüye "Gazze" adı verildi

Son dönemde sık sık altyapı, turistik ve konut projelerinin temel atma törenlerine katılan Irak Başbakanı Sudani, buradaki konuşmalarında yeniden imar çalışmalarının önemini vurguluyor. Sudani, düzenlenen bir törende "Başbakan'dan başlayıp son çalışana kadar Bağdat'ta, valiliklerde ve Kürdistan bölgesinde yatırım projelerini hayata geçirme konusunda ciddi olan yatırımcı ve özel sektörün yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Bağdat'taki trafik yoğunluğunu azaltma projesi kapsamında yapımına başlanan bir köprünün temel atma törenine katılan Sudani, inşa edilecek köprüye "Gazze" adını verdiklerini açıkladı.