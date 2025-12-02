Haberler

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nden 3 ülkeye ihracat yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde gerçekleştirilen topraksız tarım sayesinde Almanya, Polonya ve Rusya'ya ürün ihracatı artıyor. Bölgede modern seralarda istihdam ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde üretimi gerçekleştirilen ürünler, Almanya, Polonya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı yazılı açıklamada, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tarımsal kalkınmaya ve üretime bereket kattığını belirtti.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki son teknoloji modern seralarda topraksız tarım ile yapılan üretim neticesinde istihdam ve ihracatla birlikte milli ekonomiye katma değer sağlandığını vurgulayan Tavlı, " Samsun'a 47 kilometre, havalimanına 60 kilometre, demiryoluna 45 kilometre ve Samsun Limanı'na 45 kilometre mesafede olan Organize Sera Bölgesi'nin toplam alanı 1 milyon 194 bin metrekare olup, 800 bin metrekare bitkisel üretim ve 60 bin metrekare tarımsal sanayi alanından oluşmaktadır. Yatırımcı firmalara yağmursuyu, atık su, içme ve kullanma suyu, yol, kaldırım, aydınlatma, doğalgaz, telekom, fiber internet ve modern paket arıtma tesisi yapılmış şekilde yer tahsisi yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Tavlı, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yüzde 85 doluluk oranına ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sera Organize Tarım Bölgesi'nde Pure Harvest Tarım Gıda, SE Tarım ve Enerji, BMS Seracılık, Burak Seracılık, Kayran Limli Tarım, ZA Tarım ve Enerji, Bafra Kızılırmak Grup Tarım, Glen Tarım, Eldemirler Seracılık, Rosen Tarım, Green Future Group, Coş-Kar Zirai Aletler, 4K Seracılık, Bafra Yıldız Fide, Üçyıldız Fide ve TT Farm Tarım Ürünleri firmaları olmak üzere toplam 16 firmaya tahsis yapılmıştır. 5 firma üretimde olup, 5 firmada da sera inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Üretime başlayan ilk firmalar Almanya, Polonya ve Rusya'ya ihracat yapmaktadır. Tüm işletmeler faaliyete geçtiğinde 1500 kişinin çalışacağı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde ağırlıklı olarak kadın istihdamı sağlanmaktadır. Firma çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere Bafra Sera OTB Anaokulu ve Kreş projesi çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları devam eden ARGE serasında Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine staj imkanı oluşturulması ve bu sayede firmalara kalifiye personel yetiştirilerek istihdama katkı sağlanması hedeflenmektedir. Tarım bölgesinde yenilenebilir enerji kaynakları, sıfır atık ve yeşil OSB kriterlerine uygun şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde tam entegre bir Organize Tarım Bölgesi hedefi doğrultusunda ilerlemektedir."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Ekonomi
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Meclis'te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol...

Meclis'te kahkahalara yol açan dil sürçmesi: Şişt, şişt sakin ol...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.