Bafra Karma OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda arsa tahsis bedelleri, üç aylık denetim raporları, Aile Destek Vakfı'na katılım ve yeni arsa tahsis başvuruları gibi gündem maddeleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Karma OSB ve Bafra Sera OSB sahasında incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tunç, Bafra TSO Meclis Üyesi Cihan Usta, Bafra OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç ve Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer katıldı. - SAMSUN