Bafra'da Yamaç Paraşütü ile Kadın İstihdamına Destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun'un Bafra ilçesinde alternatif turizme ve kadın istihdamına önemli bir destek verdi. 2025 Yılı Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Turizm'de Yamaç Paraşütü Odaklı İstihdam Projesi" başarıyla tamamlandı.

THK onaylı sertifikalı eğitim

Bafra Havacılık Spor Kulübü tarafından yürütülen proje ile 28 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında 8 genç katılımcı, Türk Hava Kurumu (THK) onaylı P2 Yamaç Paraşütü Başlangıç Seviyesi Eğitimi aldı. Toplam 40 saat süren yoğun eğitim; teorik dersler, meteoroloji bilgisi, ekipman kullanımı, güvenlik protokolleri ve uygulamalı uçuşlardan oluştu.

3'ü kadın 8 pilot sertifika aldı

Sertifika almaya hak kazananlar arasında 3 kadın pilotun yer alması, kadınların ekstrem sporlardaki görünürlüğünü güçlendirirken, Bafra'nın turizm sektörüne nitelikli kadın insan kaynağı kazandırma hedefinde önemli bir adım olarak kayda geçti.

Hedef: Profesyonel tandem uçuşlar

Katılımcılar, önümüzdeki iki yıl içinde Tandem Uçuş Pilotaj Sertifikası alarak turistlere profesyonel uçuş deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Bafra'nın marka etkinliklerinden Kapıkaya Festivali'nde uçuş yapacak yerel pilot sayısının artırılması planlanıyor.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Ajansımız, bölgemizin doğal potansiyelini alternatif turizmle ekonomik değere dönüştüren projelere destek veriyor. İyi uygulama örneği olan yenilikçi projelerle kadın istihdamına yönelik nitelikli işler geliştirip, bölge kalmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yetişen nitelikli pilotlarımız, Bafra ilçesinin turizm alanındaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Bafra Havacılık Spor Kulübü Başkanı Erdem Pişkin ise "Kapıkaya Festivali ile başlayan yamaç paraşütü heyecanını Bafra'da bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. Proje kapsamında yamaç paraşütü başlangıç eğitimlerimizle gökyüzüne yeni pilotlar kazandırıyor, Bafra semalarında yamaç paraşütü uçuşlarını sürekli kılmayı hedefliyoruz" dedi.

Proje, Samsun'un doğa sporları ve alternatif turizm potansiyelini bir kez daha ortaya çıkararak, gençlere ve özellikle kadınlara alternatif bir kariyer yolunu işaret etti. Türkiye'nin ender kalkış alanlarından biri olan Kapıkaya'da yapılacak yamaç paraşütü uçuşları, hem projenin somut çıktısı olacak hem de Bafra'nın bu alandaki iddiasını gözler önüne serecek. Sertifikalı pilotların, Bafra semalarında düzenli uçuşlar gerçekleştirerek bu heyecanı mevcut pilotlarla birlikte bir kültüre dönüştürmesi bekleniyor. - SAMSUN