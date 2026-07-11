Bafralı çeltik üreticileri: 'Ekinlerimiz yanıyor'

Samsun'un Bafra ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde sulama suyu sıkıntısı yaşayan çeltik üreticileri, yaklaşık 15 gündür kanallara yeterli su verilmediğini iddia ederek yetkililerden acil çözüm talep etti. DSİ yetkilileri ise Üçpınar Mahallesi'nde yaşanan sulama sıkıntısının rotasyon uygulamasıyla giderildiğini ve hatta yeniden düzenli su verileceğini açıkladı.

Bafra'nın Üçpınar Mahallesi'nde çeltik üreticileri, sulama kanallarında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Hava sıcaklıklarının arttığı dönemde susuz kalan çeltik tarlalarının kurumaya başladığını belirten üreticiler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Üçpınar Mahallesi Muhtarı Salih Durdu, yaklaşık 15 gündür su problemi yaşadıklarını belirterek, "Muhatap bulmakta zorlanıyoruz. Bugün çalışanlar beni arayıp Sarıköy ve Sarıkaya Muhtarlarından izin almamız gerektiğini söylüyor. Bizim tarafa su ulaşmıyor, sürekli diğer bölgelere öncelik veriliyor. Su gelmezse durumumuz çok kötü olacak. Çeltikler yanmak üzere. İlaçları atıldı, bir hafta daha su gelmezse tarlaların sürülmesi gerekecek" dedi.

Çeltik dışında diğer ürünlerin de risk altında olduğunu ifade eden Durdu, "Tütün, yeni ekilen mısır, kavun, karpuz ve biber de susuzluk nedeniyle zarar görecek. Halkın şu an tek sorunu su" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise sulama suyunun başka mahallelerden izin alınarak verilmesine tepki gösterdi. Üreticiler, "Bizim muhatabımız köy muhtarları değil, Devlet Su İşleri'dir. Daha önce de benzer sorun yaşandı ancak bir hafta içinde çözüldü. Bu kez 15 gündür devam ediyor. Herkes mağdur durumda. Su geldiğinde herkes aynı anda su almaya çalışacak, bu da yeni sorunlara yol açacak" ifadelerini kullandı.

DSİ: "Hatta yeniden su verilmeye başlandı"

DSİ yetkilileri de arpa ve buğday hasadının ardından ikinci ürün sebze sulamalarının başlaması nedeniyle Üçpınar Mahallesi bölgesinde yaklaşık 10 gündür su sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Memba bölgesindeki çeltik ve sebze sulamalarında suyun kontrolsüz şekilde alınması nedeniyle hattın son noktalarına yeterli suyun ulaştırılmasında sorunlar meydana geldiği belirtildi.

Yapılan düzenlemeler kapsamında rotasyon uygulamasına geçildiği ve bu sayede Y12 hattında öğleden sonra da sağlıklı bir sulama yapılmasının sağlanacağı ifade edildi. Konuyla ilgili olarak mahalle muhtarının bilgilendirildiği kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı