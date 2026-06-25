TSB Başkanı Yaşar: Sigorta Artık Stratejik Bir Sektör, Riskleri Yönetiyor ve Toplumları Güçlendiriyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, "Sigorta artık yalnızca hasar ödeyen bir sektör değil, riskleri yöneten, ekonomileri güçlendiren ve toplumların dayanıklılığını artıran stratejik bir sektördür." dedi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Yaşar, Azerbaycan Sigortacılar Birliği tarafından Bakü'de düzenlenen ve 25 ülkeden sigorta sektörü temsilcilerini ağırlayan Azerbaycan Uluslararası Sigorta Forumu'na (AIIF 2026) katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yaşar, küresel ölçekte iklim değişikliği, doğal afetler, siber tehditler, yaşlanan nüfus ve yapay zeka kaynaklı dönüşümlerin yeni risk alanları oluşturduğuna dikkati çekerek, risklerin artık daha karmaşık, daha geniş kapsamlı ve sınır tanımayan bir yapıya büründüğünü ifade etti.

"Sigorta artık yalnızca hasar ödeyen bir sektör değil, riskleri yöneten, ekonomileri güçlendiren ve toplumların dayanıklılığını artıran stratejik bir sektördür." değerlendirmesinde bulunan Yaşar, sigortacılığın ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ve toplumsal güvenin güçlenmesinde önemli rol oynayan temel sektörlerden biri haline geldiğini kaydetti.

Yaşar, bu bağlamda, forum kapsamında ele alınan emeklilik sistemleri, reasürans çözümleri, afet dayanıklılığı, sağlık sigortaları, banka sigortacılığı ve yapay zeka uygulamalarının ortak amacının daha dayanıklı ekonomiler ile daha güvenli toplumlar inşa etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'de sigorta sektörünün son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığına da dikkati çeken Yaşar, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla sektörün aktif büyüklüğünün 4,2 trilyon liraya, öz sermayesinin 459 milyar liraya yükseldiğini, yılın ilk beş ayında ise toplam prim üretiminin 622 milyar lira seviyesine ulaştığını kaydetti.

Yaşar, yaklaşık 31 milyar dolarlık üretim hacmiyle Türkiye'nin dünyanın önemli sigorta pazarlarından biri haline geldiğini belirterek, "Asıl mesele daha fazla prim üretmek değil, daha fazla insanı ve işletmeyi güvence altına alabilmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliğinin 2030 vizyonunu da paylaşan Yaşar, hedeflerinin 50 milyar dolar prim üretimi ve yüzde 5 sigorta penetrasyonu olduğunu açıkladı.

"Sigortasızlık artık başlı başına bir risktir"

Ahmet Yaşar, ekonomik kayıplarla sigortalı kayıplar arasındaki farkın azaltılması gerektiğini belirterek, "Sigortasızlık artık başlı başına bir risktir." yorumunu yaptı.

Yüksek sigortalılık oranlarının yalnızca bireyleri değil, işletmeleri, bankacılık sistemini, kamu maliyesini ve ekonomik büyümeyi de koruduğuna vurgu yapan Yaşar, afetlere karşı dayanıklı ekonomilerin güçlü sigorta sistemleriyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Yaşar, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya da değinerek BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nde katılımcı sayısının 18 milyonu, fon büyüklüğünün ise 2,4 trilyon lirayı aştığını belirtti.

Sigorta şirketlerinin yönettiği fonlarla birlikte sektörün toplam yönettiği kaynağın 3,5 trilyon liraya ulaştığının altını çizen Yaşar, sigorta sektörünün Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcılarından biri haline geldiğini ifade etti.

Yaşar, sigortacılıkta yapay zekanın risk analizi, hasar yönetimi ve müşteri deneyimi açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Bununla birlikte teknolojinin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Yaşar, "Güveni inşa eden unsur algoritmalar değil, güçlü kurumlar, sağlam düzenlemeler, etik ilkeler ve insan odaklı yaklaşımdır." değerlendirmesini yaptı.

"Türk Dünyası Sigorta Birliğinin genel kurulu Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak"

TSB Başkanı Yaşar, gelecekte başarıyı belirleyecek unsurun yapay zekayı en hızlı kullanan şirketler olmadığını belirterek, yapay zekayı güven ve sorumlulukla birleştiren şirketlerin başarılı olacağının altını çizdi.

Yaşar, Türk Dünyası sigorta sektörleri arasındaki işbirliğinin giderek güçlendiğine de dikkati çekti.

Geçen yıl ilk buluşmasını Azerbaycan'da gerçekleştiren Türk Dünyası Sigorta Birliğinin 2026 yılı genel kurulunu Türkiye'nin ev sahipliğinde yapacağını açıklayan Yaşar, genel kurulun yeni iş birlikleri, ortak projeler ve stratejik kararlar açısından önemli bir platform olacağını belirtti.

Yaşar, öncelikli gündemlerinin sigorta bilincinin artırılması, koruma açığının azaltılması, reasürans kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi olduğunun altını çizerek, "Sigortacılık yalnızca bugünü korumaz, geleceği inşa eder. Güçlü sigorta sektörü güçlü ekonomi, güçlü ekonomi güçlü toplum demektir." ifadelerini kullandı.

Koruma açığını kapatan, tasarrufları artıran ve dayanıklılığı güçlendiren güçlü bir sigorta sektörünün, güçlü Türkiye'nin ve güçlü Türk Dünyası'nın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Yaşar, geleceğin birlikte sigortalanması gerektiğini kaydetti.