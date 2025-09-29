Azerbaycan'da InMerge İnovasyon Zirvesi Düzenlendi

Küresel teknoloji ekosisteminden şirketler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları temsilcileri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de InMerge İnovasyon Zirvesi'nde buluştu.

Pasha Holding'in organizasyonunda, Trendyol'un desteğiyle Bakü Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen InMerge İnovasyon Zirvesi'ne, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, teknoloji ekosisteminde yer alan şirketler, kamu kurumları, sivil toplum ve meslek kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, ülkenin modern ekonomi politikasının merkezinde çeşitlendirmenin yer aldığını söyledi.

Petrol ve doğal gaza olan bağımlılığın azaltılmasını ve petrol dışı ekonominin dinamik, sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Cabbarov, "Yirmi yıl içinde bu vizyon, 344 milyar dolarından fazla yatırım çekti. Bunun 210 milyar dolardan fazlası petrol dışı sektörlere yönlendirildi." dedi.

Cabbarov, bu rakamların uluslararası yatırımcıların Azerbaycan'a duyduğu güveni de yansıttığına vurgu yaptı.

Son yıllarda Azerbaycan ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme evresine girdiğini ifade eden Cabbarov, şunları kaydetti:

"2021 ile 2024 yıllarında petrol dışı sektör, yıllık ortalama yüzde 6,7 büyüyerek ulusal ekonomideki payını artırdı. Sadece son altı yıl içinde petrol dışı ihracat neredeyse 2 katına çıktı. Bu Azerbaycan'ın yükselen küresel rekabet gücü ve uluslararası değer zincirlerine entegrasyonunun açık bir göstergesidir. Azerbaycan'ın devlet kredi notları sağlamdır ve güçlü mali ve dış rezervler tarafından desteklenmektedir. Sosyo-ekonomik kalkınma stratejimizin başarısı uluslararası alanda da kabul görmüştür."

Cabbarov, ileri dijital altyapının kritik rolünü de kabul ettiklerini ve bunu geliştirmek için adım attıklarını söyledi.

Yapay zekanın öneminde de bahseden Cabbarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi, yapay zeka ve hızla gelişen yeni teknolojiler, yaşam biçimimizi, çalışma şekillerimizi ve öğrenme yöntemlerimizi derinden yeniden şekillendiriyor. Eğer bu teknolojileri sadece kullanmakla yetinir, yeni keşifler ve buluşlara katkıda bulunmazsak, küresel trendlerin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya oluruz. Başkalarının elde ettiklerini yalnızca izlemeye tahammül edemeyiz; ön saflarda yer almalıyız."

InMerge küçük bir kurumsal buluşmadan büyük bir etkinliğe dönüştü

Pasha Holding Üst Yöneticisi (CEO) Celal Gasimov da son beş yılda InMerge'in küçük bir kurumsal buluşmadan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve bölgedeki diğer ülkelerden politika yapıcıları, yatırımcıları, şirketleri, startupları ve ekosistem aktörlerini bir araya getiren büyük bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

Zirvenin büyüklüğüne dikkati çeken Gasimov, şunları kaydetti:

"Zirve, katılımcıları motive etmenin yanı sıra eğitim ve bilgi paylaşımı açısından da büyük önem taşıyor. Dünya her zamankinden daha hızlı değişirken, öğrenme odaklı bir zihniyet geliştirmek, meraklı kalmak ve 'unlearn ve relearn' yeteneğine sahip olmak; fikirleri eyleme dönüştürmek için hayati önem taşıyor. Kuruluşlar ve bireyler, kaynak veya fikir eksikliğinden değil, öğrenmeyi bıraktıklarında geride kalırlar."