AYSAD Başkanı Salıcı'dan ayakkabı yan sanayicilerine 'yeşil ve dijital dönüşüm' çağrısı Açıklaması

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, dijitalleşmenin bir lüks değil hayatta kalma şartı olduğunu belirterek, "Yeşil dönüşümün pazara giriş bileti sayıldığı bu yeni dönemde, veriyi kullanan ve karbon ayak izini yöneten firmalar ayakta kalacak." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 51 No'lu Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri Meslek Komitesinin çalışma toplantısı Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Ünal'ın katıldığı toplantıda, Türk ayakkabı yan sanayisinin küresel rekabet gücü ve yapısal dönüşüm stratejileri masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 2023-2025 döneminin küresel maliyet artışları ve daralan talep nedeniyle tüm emek-yoğun sektörler için gerçek bir "dayanıklılık testi" olduğunu belirtti.

Bu sürecin geçici bir dalgalanma değil, küresel ekonomideki yapısal bir eşik olduğunu ifade eden Salıcı, "Dernek olarak bu fırtınalı dönemde durmadık, fuarlar ve Anadolu buluşmalarıyla ticaretin nabzını tuttuk. Dayanıklılık ancak dönüşümle taçlandığında kalıcı olur. Avrupa üretimi bırakmak yerine akıllıca bir tercihle üretim biçimini değiştirdi. Türkiye'nin de bu 'stratejik yükseliş' yolunu seçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayakkabının artık sadece bir ürün değil, teknoloji nesnesi, sürdürülebilirlik beyanı ve bir marka hikayesi olduğunu vurgulayan Salıcı, ayakkabı sektörünün geleceğinin merkezinde tasarımın olacağını, 3D tasarım ve dijital prototiplemenin standart hale geleceğini kaydetti.

Salıcı, "Dijitalleşme bir lüks değil hayatta kalma şartı. Yeşil dönüşümün pazara giriş bileti sayıldığı bu yeni dönemde, veriyi kullanan ve karbon ayak izini yöneten firmalar ayakta kalacak. Sektörün temel hedefi, 'Made in Türkiye' imzasını, tasarım gücüyle birleştirerek küresel vitrinde en ön sırada yer almak olmalı." ifadelerini kullandı.

"Deri ve deri mamullerinin 11 aylık ihracatı 1,34 milyar dolar"

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Gıyasettin Eyyüpkoca da deri ve deri mamulleri ihracatının yılın 11 ayında 1,34 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirterek, sektöre ilişkin veriler paylaştı.

Eyyüpkoca, "Bu rakamın yaklaşık yarısını ayakkabı sektörü oluşturuyor. Geçen yıla oranla deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 5, ayakkabı ihracatı ise yüzde 10 azaldı. Ancak Irak, Almanya ve İtalya gibi geleneksel pazarların yanı sıra Orta Asya ve Balkanlar'da yakalanan ivme bizler için sevindirici bir gelişme." açıklamasında bulundu.

Toplantıya öğrenciler de katıldı

Ekonomi gazetecileri Vahap Munyar ve Ali Ağaoğlu'nun konuşma yaptığı toplantıya, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz İnner, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin, Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kara ile AYSAD Yönetim Kurulu ve üyeleri ile TASEV Ayakkabı ve Saraciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.