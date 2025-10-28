Haberler

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zamlarının durdurulması talebini reddetti. Mahkeme, yoksulluğun "maddi ve manevi bütünlüğe ciddi bir tehdit oluşturmadığı" gerekçesiyle başvuruyu uygun bulmadı. Böylece Kamu Hakem Kurulu'nun yüzde 18,8'lik zam kararı geçerli olacak.

  • Anayasa Mahkemesi, Kamu Hakem Kurulu'nun 2026-2027 yılları için belirlediği memur ve emekli zam oranlarının uygulanmasını durdurma talebini reddetti.
  • Mahkeme, yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağını belirtti.
  • Memur ve emeklilerin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Kamu Hakem Kurulu'nun 2026-2027 yılları için belirlediği zam oranının uygulanmasını tedbiren durdurma talebini reddetti.

YOKSULLUK GEREKÇE SAYILMADI

AYM, kararında "Yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağı" gerekçesine yer vererek, zammın durdurulmasını gerektiren bir hak ihlali bulunmadığına hükmetti.

DAVA YARGITAY ONURSAL ÜYESİNDEN

Emekli ve çalışanların düşük zam almasına neden olduğu iddiasıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, bu kez Kamu Hakem Kurulu'nun belirlediği oranları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen, memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18,8 zam verilmesinin yoksullaşmaya neden olacağını savunmuş ve kararın "tedbiren durdurulması ve iptali" talebinde bulunmuştu.

ZAM ORANLARI GEÇERLİ OLACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; AYM'nin ret kararıyla birlikte, memur ve emeklilerin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Karar, özellikle maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında hayal kırıklığına neden oldu.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

TABAN AYLIĞA İLAVE 1000 TL

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek. Kamu görevlilerinin ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları, 100 gösterge rakamı ilave edilerek uygulanacak. Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde çalışanlara, fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Görüntü Balıkesir'den değil! 6.1'lik deprem bir şehri daha fena vurdu
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.