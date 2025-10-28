AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Kamu Hakem Kurulu'nun 2026-2027 yılları için belirlediği zam oranının uygulanmasını tedbiren durdurma talebini reddetti.

YOKSULLUK GEREKÇE SAYILMADI

AYM, kararında "Yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağı" gerekçesine yer vererek, zammın durdurulmasını gerektiren bir hak ihlali bulunmadığına hükmetti.

DAVA YARGITAY ONURSAL ÜYESİNDEN

Emekli ve çalışanların düşük zam almasına neden olduğu iddiasıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, bu kez Kamu Hakem Kurulu'nun belirlediği oranları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen, memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18,8 zam verilmesinin yoksullaşmaya neden olacağını savunmuş ve kararın "tedbiren durdurulması ve iptali" talebinde bulunmuştu.

ZAM ORANLARI GEÇERLİ OLACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; AYM'nin ret kararıyla birlikte, memur ve emeklilerin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Karar, özellikle maaş artışlarında adil bir düzenleme bekleyen milyonlarca memur ve emekli arasında hayal kırıklığına neden oldu.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak.

TABAN AYLIĞA İLAVE 1000 TL

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek. Kamu görevlilerinin ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları, 100 gösterge rakamı ilave edilerek uygulanacak. Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, resmi ve dini bayram günlerinde çalışanlara, fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.