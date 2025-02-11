Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Aydın Ticaret Borsası Heyetinden Gümrükler Genel Müdürü'ne Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ihracat sürecindeki sorunları gündeme getirmek üzere Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile bir araya geldi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye'nin kuru incir ihracatında dünya lideri olduğunu vurgulayan Fevzi Çondur, ihracat sürecinde karşılaşılan bazı sorunları gündeme getirdi. Özellikle, ihraç edilen kuru incirlerin çeşitli nedenlerle ülkeye geri dönmesi durumunda ilk sınır giriş noktasındaki gümrük işlemlerinin ihracatçılar açısından sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Çondur, ihracatçıların mağduriyet yaşamaması adına geri dönen ürünlerin ilk sınır giriş noktasındaki Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı olarak Aydın'da bulunan antrepolara çekilmesi talebini iletti. Bu düzenlemenin, ürünlerin gıda güvenliği kontrolleri tamamlanana kadar Aydın'daki antrepolarda muhafaza edilmesini sağlayacağını belirtti.

Görüşmenin olumlu geçtiği ve Aydın Ticaret Borsası ihracatçı üyelerinin taleplerinin dikkate alınması yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Ziyaretin sonunda, Aydın Ticaret Borsası heyeti, ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik desteklerinden dolayı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
img

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.