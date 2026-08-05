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Türkiye'nin Taze İncir İhracatında 100 Milyon Dolar Hedefi

Türkiye'nin Taze İncir İhracatında 100 Milyon Dolar Hedefi
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Türkiye'nin dünya lideri olduğu taze incirde yeni sezon başladı. Aydın'ın Sarılop incirinde rekoltenin yüksek olması beklenirken, geçen yıl 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl hedef 100 milyon dolar. Avrupa'nın yanı sıra Uzak Doğu ve Körfez pazarlarına yönelik çalışmalar sürüyor. İklim koşulları üretime olumlu yansıyacak.

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde yeni sezon başladı. Aydın'ın coğrafi işaretli Sarılop incirinde bu sezon rekoltenin yüksek olması beklenirken, ihracatta ise 100 milyon dolar hedefleniyor.

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde yeni sezon başladı. Aydın'ın dünyaca ünlü Sarılop inciri de hasadın başlamasıyla birlikte dünya pazarlarına gönderilmeye başlandı. Geçtiğimiz sezon Türkiye, 20 bin 112 ton taze incir ihracatı gerçekleştirirken, bu ihracattan 94 milyon dolar döviz geliri elde etti. Sarılop taze inciri ise 17 milyon dolarlık ihracat geliriyle önemli bir pay oluşturdu. Aydın'ın taze inciri en fazla Almanya, Rusya ve Avusturya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildi. Yeni sezonda iklim şartlarının üretime olumlu yansımasıyla birlikte rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmesi bekleniyor. Ürün kalitesinin de ihracat pazarlarının beklentilerini karşılayacak seviyede olacağı öngörülürken, Avrupa ülkelerindeki güçlü talebin sürmesi bekleniyor. Bunun yanında Uzak Doğu ve Körfez ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Taze incir gibi raf ömrü kısa ürünlerde lojistik avantaj sağlaması amacıyla sürdürülen indirimli hava kargo uygulamasının da 2026 sezonunda ihracata katkı sunması bekleniyor. Yeni sezonda üretim ve ihracattaki olumlu beklentiler doğrultusunda Türkiye'nin taze incir ihracatında 100 milyon dolarlık hedefe ulaşılması amaçlanırken, Aydın'ın simge tarım ürünlerinden Sarılop incirinin dünya pazarlarındaki güçlü konumunu koruması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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