Aydın'ın Ekim Ayı İhracatı 111,4 Milyon Dolar Oldu

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Ekim ayı ihracatı 111,4 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekim ayında yüzde 3,6'lık artışla 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracata imza attığını açıklarken, EİB 2023 yılı Ekim ayındaki 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracatını yüzde 10 artırmayı başardı. Paylaşılan verilere göre ise Aydın'ın 2024 yılı Ekim ayı ihracat rakamları da belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Eylül ayında 93,6 milyon dolar olan ihracat rakamı Ekim ayında yaklaşık yüzde 19 artış göstererek 111,4 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi'nin Ekim ayı ihracatı ise 2 milyar 816 milyon dolar olurken, Aydın 111,4 milyon dolarlık ihracatla Ekim ayını geride bıraktı.

Kuru meyve ihracatçıları vites artırdı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yerini alan kuru meyveleri dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB), çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2024/25 sezonunun başlamasıyla ihracatta yoğun bir dönem yaşıyor. EKMİB, Ekim ayında ihracatta vites artırarak 122 milyon dolarlık ihracatı 144 milyon dolara çıkardı.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı, ihracat artış rekortmeni oldu

475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Ekim ayında ihracatını yüzde 51'lik artışla 30 milyon dolardan 45,3 milyon dolara yükseltti. EZZİB bu performansıyla Ekim ayında EİB bünyesinde hem ihracat artış rekortmeni oldu hem de önümüzdeki aylarda kıracağı yeni ihracat rekorlarının sinyalini verdi. - AYDIN