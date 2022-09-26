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Aydın haber... Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haber... Aydın Ticaret Borsası

Aydın gelişmesine göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 74 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı55,0055,00
Kuru incir40,0074,00
Sıra mısır5,505,50
Sıra buğday6,006,00
Sızma zeytinyağı68,0068,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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