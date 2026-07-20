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Başkan Maraş; Odamız adına gurur kaynağıdır

Başkan Maraş; Odamız adına gurur kaynağıdır
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Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, İSO tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde AYSO'ya kayıtlı 10 firmanın yer aldığını duyurdu. Maraş, firmaların başarısını gurur kaynağı olarak nitelendirerek yönetici ve çalışanları tebrik etti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, AYSO'ya kayıtlı 10 firmanın Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığını belirterek listede yer alan firmaların yönetici ve çalışanlarını tebrik etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, "Aydın Sanayi Odası'na kayıtlı 10 firma, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Sanayi Odası tarafından 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2025' sonuçları açıklandı. Bu sonuçlar doğrultusunda, merkezi veya şubesi Aydın Sanayi Odası'na kayıtlı olan 10 firma, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı" dedi.

"Odamız adına gurur kaynağı"

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, listede yer alan 10 firmayı başarılarından dolayı tebrik ederek "Merkezi veya şubesi Odamıza kayıtlı 10 üyemizin Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alması, ilimiz ve Odamız adına önemli bir gurur kaynağıdır. Firmalarımız; üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında sergiledikleri güçlü performansla hem Aydın ekonomisine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına değerli katkılar sunmaktadır. Özverili çalışmalarıyla başarıya ulaşan firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının sürdürülebilir bir şekilde artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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