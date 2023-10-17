Aydın'da İşsizlik Oranı Açıklandı

Aydın'da toplam işgücü sayısı 88 bin 287 olurken, 53 bin 748 kişi iş arıyor. Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda işgücü sayısı ve istihdam verileri açıklandı.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da toplam işgücü sayısı 88 bin 287 olurken, 53 bin 748 kişi ise iş arıyor.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 4. Olağan Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 53 bin 748 kişinin iş bulmak için iş kurumuna başvurduğu açıklanırken, 44 bin 953'ü kadın 43 bin 334'ü erkek olmak üzere toplamda 88 bin 287 çalışan bulunuyor.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları ile uyumlu SGK Temmuz 2023 verilerine göre il genelinde toplam 31 bin 415 iş yerinin 192 bin 481 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 28 bin 182, 10-49 arası çalışanı olan iş yeri sayısı 2 bin 792, 50 ve üzeri çalışanı olan iş yeri sayısı ise 441 olarak belirtildi.

Aydın, Denizli ve Muğla illerini içerisine alan TR32 bölgesinde 2022 yılında iş gücüne katılma oranı yüzde 54,6, istihdam oranı yüzde 49,9, işsizlik oranı ise yüzde 8,6 olarak kayda geçti.

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde iş arama kurumuna 53 bin 748 kişi başvururken, kayıtlı özel sektör iş yerlerinden toplam 35 bin 4 açık iş ilanı alındı. Bunların 441'i engelli olmak üzere toplamda 22 bin 132 kişi istihdam edildi.

İş ve meslek danışmanları ile iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere danışmanlık hizmeti veren iş kurumunda; 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde danışmanlık çerçevesinde yapılan görüşme sayısı 27 bin 606, özel sektör iş yeri ziyareti sayısı 10 bin 5, grup görüşmesi öğrenci sayısı 6 bin 629 olurken, İş Kulübü katılımcı sayısı ise 561 olarak gerçekleşti.

Aydın'da 2023 Ocak-Eylül döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programları çerçevesinde 233 işbaşı eğitim programından 763 kişi, Toplum Yararına Programdan (TYP) ise 2 bin 754 kişi faydalandı. Ağustos ayından itibaren açılan bin 169 kişilik 7 program için 217 milyon 212 bin 624 TL bütçe tahsis edildi. 2023 yılında işbaşı eğitim programları bin 336 ve TYP ise 270 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

Aydın'da 2023 Ocak-Eylül döneminde iş başı eğitim programları için 19 milyon 470 bin 324 TL, toplum yararına programlar için 6 milyon 47 bin 182 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 88 milyon 517 bin 506 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde de 10 bin 579 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 122 milyon 979 bin 467 TL ödeme yapıldı. - AYDIN