Aydın'da faaliyet gösteren inşaat firması Yavuzlar, sektörle ilgili basın toplantısı düzenledi

Artan maliyetler karşısında ayakta kalmayı başarabilmiş firmaların iş süreçlerinde ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ister istemez gecikmeler yaşandığına dikkat çeken Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz; inşaat sektöründe 250 alt sektör hammaddesinin ithal ürünler olması nedeniyle dövizdeki artışlardan doğrudan etkilendiğinin altını çizdi. Melih Yavuz inşaat maliyet endeksinin bir önceki yıla göre yüzde 67.74, malzeme endeksinin bir önceki aya göre yüzde 20.35, inşaatın demir, çimento, alüminyum gibi temel malzemelerinin yüzde 300 oranında zamlandığını söyledi.

"SATIŞ RAKAMLARINDA AZALMA VAR"

Aydın Bölge Haber'den Levent Tuncer'in haberine göre alım gücündeki azalmanın satış rakamlarında ciddi kayıplara yol açtığını ifade eden Melih Yavuz; "Üretim maliyetlerinin artmasıyla sektörde baş gösteren fiyat istikrarsızlığı önümüzü görmemize engel olurken, sizlerle kurduğumuz sağlam bağlar, bizlere olan güven olumsuzluklara rağmen en büyük destekçimiz oldu. Verdiğimiz taahhütlerin arkasında durmak adına şirket olarak ister istemez bir takım önlemler aldık. Yatırım tercihini bizden yana kullanan değerli müşterilerimizin etkilenmesi asla izin vermeyeceğiz" dedi.

TESLİMATLAR EYLÜL AYINDA

Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Yavuz ise Yavuzlar tüm olumsuzluklara rağmen işçilik ve malzemede kaliteden ödün vermeyeceklerini söyledi. Söke'de devam eden projelerde teslimat tarihine yaklaştıklarını belirten Tevfik Yavuz, teslimlerin Eylül ayında yapılacağını belirtti.

AYKONUT'TA SORUNLAR BAKAN'A İLETİLDİ

Tevfik Yavuz dün Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüştüğünü, Aydın'da üç yıldır büyük uğraş verdikleri Aykonut projesi ile ilgili sıkıntıları Bakan'a aktardığını söyledi. Konuyla ilgili Aydın basını ile bir araya gelerek geniş bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

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