Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de Yeraltı Otoparkı Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğe akıcılık kazandırmaya yönelik projeleri kapsamında Söke'de Yeraltı Otoparkı çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projede, yeşil alan, basketbol sahası, açık spor ve fitness alanları da yer alacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğe akıcılık kazandırmaya yönelik projeleri kapsamında Söke'de Yeraltı Otoparkı çalışmalarını sürdürüyor. Birçok yatırımı bir arada yürüttüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirliyor, projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Bunlardan biri de Söke'de 4 bin 750 metrekarelik inşaat alanına sahip Söke Yeraltı Otoparkı. Bugüne kadar projenin yüzde ellilik bir kısmı tamamlanmış durumda" dedi.

2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projede, yeşil alan, basketbol sahası, açık spor ve fitness alanları da yer alacak.

Başkan Çerçioğlu, "Bir projemizi daha gerçekleştiriyor olmanın, Söke halkına vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.