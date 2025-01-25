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Aydın ASTİM OSB'de 1,5 Milyar TL'lik Yeni Yatırımlar Planlanıyor

Aydın ASTİM OSB'de 1,5 Milyar TL'lik Yeni Yatırımlar Planlanıyor
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Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, 2023-2024 yıllarında 160 bin metrekarelik yeni arsa tahsisleri ile birlikte 14 yeni yatırımcıyı ağırladı. Yeni yatırımların toplamda 1,5 milyar TL sabit yatırımla gerçekleşeceği ve 2025-2027 yıllarında bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 2023 ve 2024 yıllarında 160 bin metrekarelik yeni arsa tahsisleriyle dikkat çekerken toplamda 14 yeni yatırımcı firmanın temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan tahsislerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Başkan Vekili Mustafa Özdemir, Bölge Müdürü Erdem Bilgili ve İmar İşleri Sorumlusu Ali Baysan da katıldı. Toplantıda, 2024 yılında başlatılan altyapı yatırımları, 2025 yılı için planlanan yeni altyapı ve çevre düzeni projeleri, OSB mevzuatları ve yatırım ruhsat süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

2025 yılı içinde inşa edilmesi planlanan fabrikaların 2026-2027 yıllarında tamamlanarak üretime geçmesi beklenirken, yeni yatırımların toplamda 1,5 milyar TL sabit yatırım gerektireceği, üretime geçtikten sonra yıllık ticaret hacminin 4 milyar TL'yi bulacağı ve bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Aydın'ın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak bu yeni projelerin, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapması bekleniyor. ASTİM OSB, yeni yatırımların 2025-2027 dönemiyle birlikte hızla büyümeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Önümüzdeki 2 yıllık dönemde gerçekleşecek yeni fabrika yatırımlarının ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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