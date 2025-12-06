Haberler

Aydın'ın 2024 TÜİK verileri açıklandı

Aydın'ın 2024 TÜİK verileri açıklandı
Güncelleme:
TÜİK verilerine göre Aydın'da 2024'te nüfus artışı devam ederken, tarım alanları, ihracat ve motorlu araç sayısında önemli artışlar gözlemlendi. Aydın, nüfus hareketliliği ve ekonomik canlılık açısından dikkat çekici verilere sahip.

TÜİK 2024 verilerine göre Aydın'da nüfus artarken ihracat, tarım alanı ve araç sayısı bölge genelinde dikkat çeken yükselişler gösterdi.

Aydın'ın 2024 yılına ilişkin temel sosyoekonomik göstergeleri açıklandı. TÜİK verilerine göre Aydın, nüfus artışı, tarım alanları, ihracat kapasitesi ve motorlu araç sayısında bölgenin dikkat çeken illerinden biri oldu. Kent, aldığı göç bakımından 40,8 bin kişiyle bölge lideri olurken, verdiği göç 35,8 bin kişi olarak kaydedildi. Nüfus yoğunluğu ise 2024 itibarıyla 146 kişi/km olarak ölçüldü.

Okuryazarlık oranı yükseliyor

Aydın'ın 6+ yaş okuryazarlık oranı yüzde 98,50 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 14, ortaokulda 11, ortaöğretimde 9 olarak belirlendi.

Aydın'da istihdam güçlü

2024 yılı il bazlı işgücü göstergelerine göre Aydın'da, İşgücüne katılma oranı yüzde 54,3, istihdam oranı yüzde 48,8, işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ise 2023'te 222,9 bin TL (9,5 bin dolar) seviyesinde gerçekleşti

Aydın 2025'te 1 milyar dolar ihracatı aştı

Aydın'ın Ocak-Ekim 2025 dönemindeki ihracatı 1 milyar 166 milyon dolar, ithalatı ise 326 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece Aydın dış ticarette pozitif denge verdi. Aydın'ın toplam tarım alanı 3 milyon 645 bin dekar, ekilen alan ise 3 milyon 602 bin dekar olarak açıklanırken, bu değerler Aydın'ı bölgede ilk sıraya taşıdı. Büyükbaş hayvan varlığı 510 bin, küçükbaş hayvan varlığı ise 379 bin baş olarak kaydedildi

Aydın'da araç sayısı 661 bine ulaştı

Aydın'daki motorlu kara taşıtı sayısı 2025 Ekim itibarıyla 661 bin oldu. Bu artış, ilde hem nüfus hareketliliğinin hem de ekonomik canlılığın güçlü olduğunu gösterdi. Aydın'da 2025 Ocak-Ekim döneminde 24 bin 417 konut satıldı. Aynı dönemde 1 milyar 534 bin 700 metrekare yapı kullanım izin belgesi düzenlendi ve 10 bin 34 yeni daire kullanıma hazır hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
