Aydem Perakende, Yenilenen Müşteri İlişkileri Merkezi'ni Hizmete Sundı

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşteri odaklı dönüşüm programı çerçevesinde Denizli Bayramyeri Müşteri İlişkileri Merkezi'ni yenileyerek hizmete açtı. Yeni merkez, dijitalleşme ve konforu bir araya getiriyor. Genel Müdür Mustafa İren, müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Müşteri odaklı dönüşüm yolculuğu kapsamında 2023 yılından bu yana kapsamlı bir renovasyon programını hayata geçiren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, yenilediği Denizli Bayramyeri Müşteri İlişkileri Merkezi'ni hizmete açtı.

Aydın, Denizli ve Muğla'da 13, İzmir ve Manisa'da 20 adet Müşteri İlişkileri Merkezi'yle hizmet veren Aydem Perakende ve Gediz Perakende, şubelerini daha modern, konforlu ve erişilebilir kılmak için yeniliyor. Aydem Enerji'nin elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, renovasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmir'de Çiğli, Konak, Aliağa, Buca, Aliağa, Menemen ve Eşrefpaşa ile Manisa'da Alaşehir ve Muğla'da Ortaca Müşteri İlişkileri Merkezi'ni yeniledi. Şirket son olarak Denizli Bayramyeri Müşteri İlişkileri Merkezi'ni de yenileyerek hizmete açtı. Dijitalleşme ve konforu bir araya getiren Müşteri İlişkileri Merkezi, şirket üst yöneticileri ve çalışanların katıldığı törenle müşterilerle buluşmaya başladı.

"Deneyimi sürekli iyileştirmeye devam ediyoruz"

Törende konuşan Aydem Enerji Perakende Grubu Genel Müdürü Mustafa İren, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, hayatlarını kolaylaştıracak çözümleri şubelerimize entegre ediyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, sadece işlem süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin müşteri odaklı ve yenilikçi marka kimliğini de güçlendiriyor. Bugün Çiğli'den Menemen'e, Aliağa'dan Denizli Bayramyeri'ne kadar pek çok şubemizi yeni konseptle hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Denizli Bayramyeri'nde hizmete açtığımız merkezimiz, diğer yenilenen şubelerimiz gibi işlemleri hızlandıran, erişilebilirliği artıran ve konforu öne çıkaran yapısıyla deneyimi iyileştirerek ileri taşıyor. Önümüzdeki dönemde bölgedeki diğer şubelerimizde de bu yenileme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yenilenen Müşteri İlişkileri Merkezleri'nde görme engelli müşteriler için Braille alfabesiyle hazırlanmış yönlendirmeler ve yerlerde kılavuz çizgileri, işitme engelli müşteriler için veznelerde indüksiyon döngü sistemi, ihtiyaç halinde kullanılabilecek destek butonları ve fiziksel erişimi kolaylaştıran rampalar yer alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
