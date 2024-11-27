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Ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri yeniden düzenlendi

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Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumunda ithalat rejimini yeniden düzenleyerek gümrük vergilerini yüzde 27'den yüzde 12'ye, tarife kontenjanı kapsamında ise yüzde 8'den yüzde 0'a indirdi. Bu düzenleme, çiftçilerin gelirini koruma ve yerli üretimi destekleme amacı taşıyor.

Yağlık ayçiçeği tohumunda ithalat rejimi kapsamında yüzde 27 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 12 olurken, tarife kontenjanı çerçevesinde yüzde 8 olarak uygulanacak gümrük vergisi ise yüzde 0 olarak revize edildi.

MAYIS AYINA KADAR AYNI VERGİLER GEÇERLİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 Ağustos 2024 tarihli ve 8788 sayılı Karar kapsamında yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması amacıyla bir dizi düzenleme yapıldığı bildirildi. Açıklamada, iç ve dış piyasa koşulları dikkate alınarak gerekli görülen haller dışında 1 Temmuz-30 Kasım tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalar öncelikli olmak üzere Türkiye'de ham ve rafine ayçiçeği yağı üretimi gerçekleştiren firmalara yönelik olarak 2025 yılı mayıs ayına kadar geçerli olmak üzere bir tarife kontenjanı açıldığı ifade edildi.

YERLİ TOHUMA DESTEKLEME

Bu kapsamda 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına yüzde 8 gümrük vergili veya bunun karşılığı 400 bin ton, ham ayçiçeği yağı ithalatına ise yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı sağlandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İthalattan, çiftçimizden alım yapan firmaların öncelikli olarak yararlanacak olmaları ve söz konusu ithalata sadece ülkemizde yerli tohumun tükeneceği ocak-nisan aylarında izin verilecek olması, bu yıl hasat döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumunun iyi bir fiyatla satışına imkan tanımış, çiftçimizin 2025-2026 sezonu için ekim motivasyonunun olumlu yönde etkilendiği memnuniyetle gözlemlenmiştir.

AMAÇ FİYATLARDA MAKUL BEDEL BELİRLENMESİ

"Diğer taraftan yağlık ayçiçeği tohumu rekoltesinde dünya genelinde gerçekleşen düşüş, dünya fiyatlarındaki yükselme eğilimi, ayrıca sanayileşme kapsamında sektörün değişen yapısı nedeniyle yurtdışındaki tedarikçilerin tohumdan ziyade ham yağ satma eğiliminde olmaları nedeniyle bitkisel yağ üreticisi ve yağlı tohum kırma sanayicisi firmalarımızın ayçiçeği tohumu temininde sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Bu nedenle sanayicinin ve kırmacının gerekli hammaddesini yurtiçinden olduğu gibi, yurtdışından da tedarikçi ülkelerin içinde bulunduğu hasat boyunca makul fiyatlarla tedarik edebilmesini, böylelikle ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gerekli tedbirlerin öncelikle alınması ihtiyacı hasıl olmuş, anılan üründe uygulanan gümrük vergisi çiftçimizi, sanayicimizi ve nihai tüketiciyi gözetecek şekilde yeniden düzenlenmiştir."

VERGİ SIFIRLANDI

Açıklamada, yağlık ayçiçeği tohumunda ithalat rejimi kapsamında yüzde 27 olarak uygulanan gümrük vergisinin yüzde 12 olduğu, 8788 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanı çerçevesinde yüzde 8 olarak uygulanacak gümrük vergisinin ise yüzde 0 olarak yenilendiği bildirildi.

Ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri yeniden düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdehide:

Reisimiz çiftçinin de yanında her zamanki gibi. Herkese yetişmeye çalışıyor bizim için çok yoruluyor hakkını ödeyemeyiz

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Vergide indirim olduğuna göre ayçiçek yağında fiyatların düşmesi gerekir. Ama bizim tüccarlar fırsatçı

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