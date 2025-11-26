Haberler

AXA Sigorta, Opinion AI ile Yapay Zeka Destekli Tıbbi Değerlendirme Süreçlerine Geçiyor

AXA Sigorta, Opinion AI ile Yapay Zeka Destekli Tıbbi Değerlendirme Süreçlerine Geçiyor
Güncelleme:
AXA Sigorta, provizyon değerlendirme süreçlerini iyileştirmek için Opinion AI ile işbirliği yaparak yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemini entegre ediyor. Bu sistem, tıbbi gereklilikleri analiz ederken karar kalitesini artırmayı ve hizmet hızını yükseltmeyi amaçlıyor.

AXA Sigorta, provizyon süreçlerinde tıbbi değerlendirmeye yardımcı olacak Opinion AI yapay zeka temelli klinik karar destek sistemini kullanmaya başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta, provizyon değerlendirme süreçlerinin karar kalitesini ve hızını artırmak amacıyla yapay zeka alanında yenilikçi çözümler sunan Opinion AI ile stratejik işbirliğine imza attı.

Bu kapsamda, Opinion AI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bilimsel temelli klinik karar destek sistemi, AXA Sigorta'nın provizyon süreçlerine entegre edilecek.

İki şirket arasında gerçekleştirilecek sistem entegrasyonu sayesinde uzman ekiplerin son kararları ve provizyon talepleri, tıbbi kaynaklarla güncel klinik rehberlerden beslenen sistem üzerinden değerlendirilecek, böylece sigortalılara daha hızlı ve şeffaf hizmet sağlanacak.

Opinion AI tarafından geliştirilen sistem, tanı ve talep edilen işlemlerin en güncel tıbbi rehberlerle uyumluluğunu kontrol ederken, işlemin tıbbi gerekliliğini analiz ediyor ve nadir hastalıklar için uzmanlık düzeyinde literatür bilgisi sunuyor.

Yapay zeka, her talep için akıllı öneriler üretirken, bunları bilimsel literatürden alıntı ve referanslarla şeffaf şekilde destekliyor. Tıbbi literatürdeki son gelişmeleri sürekli takip ederek bilgi tabanını otomatik olarak güncelleyen sistem, bu sayede her zaman en güncel rehberlere göre değerlendirme yapılmasına olanak veriyor.

"Model operasyonel verimliliğimizi artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, Opinion AI işbirliğiyle sağlıkta insanı merkeze alan yaklaşımlarını bilimsel doğruluk ve teknolojiyle güçlendiren önemli bir adım attıklarını belirtti.

Ölken, provizyon süreçlerinde ihtiyaç duyulan tıbbi değerlendirmeyi, yapay zeka destekli ve literatüre dayalı bir sistemle güçlendirmenin, karar kalitesini artırdığını, sigortalılara da daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmalarını sağladığını kaydetti.

Sistemin, uzman ekiplerin karar süreçlerine bilimsel perspektif ekleyen akıllı bir klinik danışman niteliği taşıdığını anlatan Ölken, şunları kaydetti:

"Son kararın her zaman AXA Sigorta sağlık uzmanlarımızda olduğu bu model hem operasyonel verimliliğimizi artıracak hem de sağlık alanındaki empati güvencesi yaklaşımımızı daha güçlü şekilde hayata geçirmemize katkı sağlayacak. Böylece, mutlu müşteriyle büyüme yolculuğumuzu destekleyen yapay zeka iş değerini tüm süreçlerimize entegre ederek, daha etkin, güvenilir ve sürdürülebilir bir hizmet deneyimi sunacağız."

"Provizyon süreçlerinde karar alma süresi ve hızı artıyor"

Opinion AI Kurucu Ortağı Elif Elkin de işbirliğinin, sigorta ve sağlık sektörünün kesişiminde bir dönüm noktasını temsil ettiğini anlattı.

Geliştirdikleri yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemiyle provizyon süreçlerindeki karar kalitesini ve hızını yeni bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Elkin, her provizyon kararının dünya çapında kabul görmüş bilimsel kaynaklarla desteklendiğini ve şeffaf bir gerekçeyle sunulduğunu aktardı.

Elkin, dijital ikiz teknolojilerinin, işbirliğinin en önemli katma değerlerinden olduğuna işaret ederek "Bu teknoloji, sadece bir provizyon talebini değil, bütüncül hasta verisini ve hekimin karar modelini bir araya getirerek, bağlama duyarlı en doğru kararın verilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu sayede hem operasyonel verimliliğin arttığını hem de sigortalılar için tıbbi olarak en uygun yaklaşımın belirlenmesinin güvence altına alındığını vurgulayan Elkin, "Rutin değerlendirmeleri otomatikleştirerek, değerli uzman insan kaynağının daha karmaşık vakalara odaklanmasına imkan tanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
500
title
