Avusturya'nın bütçe açığı 2025'te de Maastricht sınırını aştı

Avusturya, 2025 yılında Avrupa Birliği bütçe disiplini kriterlerini bir kez daha karşılayamayarak bütçe açığını GSYH'nin yüzde 4,2'sine çıkardı. Kamu borcu ise artmaya devam ederek 418,1 milyar avroya yükseldi.

Avusturya, 2025'te Avrupa Birliği'nin (AB) bütçe disiplini kriterlerini bir kez daha karşılayamadı.

Avusturya İstatistik Kurumu, kamu bütçe açığına ilişkin 2025 raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl kamu açığı gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,2'sine ulaşarak 21,5 milyar avro oldu.

Böylece Maastricht Antlaşması'nda öngörülen yüzde 3'lük bütçe açığı üst sınırı yine aşıldı. Yeni borçlanma seviyesinin kalıcı olarak yüksek seyretmesi nedeniyle ülke, AB'nin "Aşırı Açık Prosedürü" (EDP) kapsamında değerlendiriliyor.

Bütçe açığı, bir önceki yıla göre 1,5 milyar avro azaldı. İstatistik Kurumu, bu gerilemenin temel nedenini kamu gelirlerinin giderlerden daha hızlı artmasına bağladı.

Bütçe açığındaki sınırlı iyileşmeye rağmen ülkenin toplam borç yükü artmaya devam etti. Avusturya'nın kamu borcu, 2025 sonu itibarıyla 23 milyar avro artarak 418,1 milyar avroya yükseldi. Bu durum, kamu borcunun GSYH'ye oranını yüzde 80'den yüzde 81,5'e çıkardı.

Bütçe üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri ise faiz ödemeleri oldu. Faiz giderleri yaklaşık yüzde 13 artışla 8,3 milyar avroya ulaştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
