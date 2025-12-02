Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezi Teknopark İstanbul 2026'da "milyar dolarlık" ihracat hedefliyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, gelecek dönem firma, çalışan ve ihracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl itibarıyla toplam ihracatımız 750 milyon dolara ulaştı. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüme hedefimiz doğrultusunda gelecek yıl 1 milyar dolara yakın ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Akyol, AA muhabirine, Teknopark İstanbul'da bu yıl yürütülen çalışmalara ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılı sanayi, mühendislik ve ekonomik anlamda başarılarla geride bıraktıklarını vurgulayan Akyol, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bitişiğinde, 2 milyon metrekare alana kurulu, Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkezi olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Akyol, 580'e yakın firmaya ulaştıklarını ve bunlardan 100'ünün bu yıl Teknopark İstanbul'da faaliyete başladığına işaret ederek, "Firma sayımızı 3 kat artırarak 1000'i AR-GE ve 500'ü kuluçka olmak üzere 1500'e, 11 bin olan çalışan sayımızı da 4 kat artırarak 2035'lerde 40 binlere çıkarmayı amaçlıyoruz. Toplamda 5 bin 300 milli projemiz var. Bunların 4 binini başarıyla tamamladık, 1300'ünün çalışmaları devam ediyor. Bu yıl itibarıyla toplam ihracatımız 750 milyon dolara ulaştı. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüme hedefimiz doğrultusunda gelecek yıl 1 milyar dolara yakın ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Bünyemizde yer alan ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI ve STM gibi çok sayıda vakıf şirketimiz göstergelerini kendi merkezlerinden açıklıyor. Dolayısıyla aslında ihracat rakamımız çok daha yüksek." diye konuştu.

Her firmayı özenle değerlendirerek ve çok ciddi bir süreçten geçirerek seçtiklerini ifade eden Akyol, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Teknopark İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı olması dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) daire başkanlarına çok kolay ulaşarak projeleri aktarabildiklerini anlattı.

4 girişimciye toplamda 500 bin dolarlık yatırım

Akyol, firmaların kendilerini tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden birinin büyük vakıf şirketlerine kolay ulaşılabilirlik olduğuna dikkati çekerek, çeşitli hızlandırma ve yatırım programlarıyla girişimcileri desteklediklerini dile getirdi.

Girişimcilerin önceliğinin finansmana erişim olduğunu vurgulayan Akyol, şöyle devam etti:

"Biz girişimcilerimize mentor desteği sunarak onlara yoldaşlık ediyoruz. Satış, pazarlama ve finans eğitimlerinin yanı sıra fuar destekleri veriyoruz. Fikirler belli bir noktaya geldikten sonra fikri, sınai mülkiyet haklarını yüzde 100 koruma altına alıyoruz. Proje, fikir aşamasındayken yatırıma, sermayeye ve fona ulaşması gerekiyor. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI ve HAVELSAN başta olmak üzere savunma sanayimizin lokomotif şirketlerinin ortaklığında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'muz var. Burada projelerin teknoloji hazırlık seviyesinin 5 düzeylerinde olmasını bekliyoruz. Daha büyük projeler için teknoloji hazırlık seviyesi 7-8-9 olan, seri üretime çok yakın projeler için de Savunma Sanayii Teknolojileri Fonu var. Dolayısıyla Teknopark İstanbul, savunma sanayisi alanında uçtan uca fonlama mekanizması sunuyor. Son olarak 10 gün önce imzadan geçen Çağla Girişim Fonu'muz ile girişimcilerin finansmana ulaşmasında büyük kolaylık sağlıyoruz. Bu çağrı kapsamında firma başına 50-250 bin dolar destek vererek, yüzde 25'lerine hissedar oluyoruz. Bu sene ilk defa 4 girişimimizi seçtik. Uzay, sağlık, dron ve gündelik yaşam teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bu firmalarımıza toplam 500 bin dolara yakın yatırım kararı aldık. Çağla Girişim Fonu için ocak-şubat döneminde çıkacağımız ikinci çağrımız savunma sanayisi alanında olacak. Toplamda 10 milyon dolara yakın destek vereceğiz. Çağla Girişim Fonu, bizim bu ekosistemdeki gücümüze güç katacak. Biz Avrupa'nın en büyük girişimcilik merkeziyiz ama en büyük girişimciler ve en büyük teknolojiler de buraya gelmeli."

Gelecek yıl 7 kıtada girişimcilik faaliyeti sürdürülecek

Akyol, bu yıl girişimcileri özellikle Teknopark İstanbul'da güçlendirmeye ve daha dinamik hale getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, gelecek yıl Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya hatta Afrika'ya kadar girişimcilere ulaşacaklarını bildirdi.

Bu noktada uluslararasılaşma çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Akyol, girişimcilerin bu yıl katıldığı fuarlar ve uluslararası etkinliklerde görünürlüklerini artırmalarına ve ticarileşmelerine büyük katkı sağladığına şahit olduklarını söyledi.

Akyol, bu yıl 4 kıtada girişimcilerle uluslararasılaşma etkinliklerine katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene çok daha büyük bir strateji içinde, neredeyse 7 kıtada uluslararası 'soft landing' (yumuşak iniş) anlaşmalarıyla paydaşlarımızı karşılıklı girişimcilerine hizmet etmesini sağlayan bir modelle bunu yürüteceğiz. Karşıdaki ülkenin girişimcilerine biz sahip çıkacağız, bizim girişimcilerimize o ülke sahip çıkacak ve yüzde 100 ücretsiz, karşılıklı bir anlaşmayla girişimci firmalar, yaptığımız ülke anlaşmaları kapsamında orada tüm ticarileşmesini ve desteklerini sağlayacaklar. Biz de o ülkeden gelen girişimci firmalarımıza burada tüm teknoloji transfer ofisi ve ticarileşme faaliyetlerinde her türlü desteği vermiş olacağız. Dolayısıyla hem dünyanın çeşitli yerlerinden girişimci çekeceğiz, aynı zamanda da Türk girişimcilerimize dünyanın farklı pazarlarında kolaylıklar sağlamış olacağız."