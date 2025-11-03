Haberler

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Yatırım ve İş Birliği Forumunu Düzenledi
Güncelleme:
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Köln'de düzenlediği forumda Kayserili iş insanlarını bir araya getirerek yatırımlarını ve iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, forumda yaptığı konuşmada, Avrupa'daki Türk toplumunun sesi olma misyonunu vurguladı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Avrupa'daki Kayserili iş insanlarını yatırım ve iş birliği hedefiyle buluşturdu.

AKİB tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın Köln kentinde "İş Dünyası Buluşması ve Yatırım Forumu" düzenlendiği belirtildi.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, forumda yaptığı konuşmada, AKİB'in bir tabela değil, bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, "Babalarımız, dedelerimiz ceplerinde servet değil, onur ve emek getirdiler. Gurbete ezilmeye değil, iz bırakmaya geldiler." ifadelerini kullandı.

AKİB'in yalnızca bir hemşeri derneği değil, Avrupa'daki Türk toplumunun sesi olma hedefiyle hareket eden bir dava ve gönül birliği olduğunu dile getiren Hızar, "Avrupa'daki 400 bin Kayserilinin sesi olarak başladık, bugün 7,2 milyon Avrupalı Türk'ün sesi olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Hızar, AKİB'in kısa sürede birçok sosyal, kültürel ve ekonomik projeye imza attığını belirterek, Düsseldorf'taki kuruluş ilanından, Kayseri'de düzenlenen milli birlik etkinliklerine ve genç sporculara verilen sponsorluk desteklerine kadar birçok çalışmayı paylaştı.

AKİB'in Avrupa'daki yapılanmasına da değinen Hızar, Hollanda Dordrecht şubesinin açıldığını, Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre ofislerinin açılış aşamasında olduğunu belirtti. Hızar, Polonya, Danimarka, Norveç ve İsveç temsilcilikleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

" Kayseri, asırlardır üretkenliğin ve ticaretin sembolü"

Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da Kayserili iş insanlarının Avrupa'daki ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Al, Kayseri'nin Anadolu'nun kalbinde, ticaret, zanaat ve çalışkanlığın sembolü haline gelmiş bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün Avrupa'nın dört bir yanında bu üretken ruh, sizlerin emeği, vizyonu ve cesaretiyle yaşatılmaya devam ediyor." dedi.

Başkonsolos Al, Avrupalı Türk girişimcilerin sadece iş kurmakla kalmayıp, Türkiye ile Avrupa arasında güçlü köprüler inşa ettiklerini vurguladı.

Al, Türk girişimcilerin Avrupa ekonomisinde on binlerce kişiye istihdam sağladığını ve milyarlarca avroluk üretim hacmine ulaştığını belirterek, "Türk iş insanları, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların en güçlü unsurlarından biridir" dedi.

Al, AKİB öncülüğünde gerçekleştirilen bu buluşmanın yeni iş fırsatlarına kapı aralayacağını ve karşılıklı güveni pekiştireceğini vurguladı.

"Alman disiplini ve tecrübesini Türkiye'ye taşıyın"

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Çıngı da Avrupa'daki Türk toplumunun gelişimini, Kayserili iş insanlarının önemini ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çıngı, Avrupa'da 60 yılı aşan Türk varlığının artık olgun ve güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade ederek, "Eskiden Türkiye ile Avrupa'daki vatandaşlarımız arasında iletişim eksikliği vardı. Ancak son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, yeni konsolosluklarımız ve aktif dış temsilcilerimiz sayesinde büyük bir değişim yaşandı" dedi.

Avrupa'daki Kayserili iş insanlarına seslenen Çıngı, "Burada kazandığınız tecrübeyi, Alman disiplini ve üretim kültürünü Türkiye'ye taşıyın. Biz sizlerden bilgi, teknoloji ve tecrübe transferi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Programda Çıngı'ya Avrupa Kayserili İşverenler Birliği tarafından Onursal Başkanlık Plaketi de takdim edildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
