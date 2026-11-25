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Avrupalı finans kuruluşlarının, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ciddi insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleriyle bağlantılı şirketlere yönelik kredi, menkul kıymet ihracına aracılık ve yatırımlarının toplam 2 trilyon 106 milyar doları bulduğu belirlendi.

Filistinli ve Avrupalı 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İşgale Ortak Olmayın (Don't Buy into Occupation) koalisyonu, Avrupa kurumları ile İsrail'in işgali ve Gazze'deki soykırımla bağlantılı şirketler arasındaki kapsamlı mali bağları ortaya koyan raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile İngiltere ve Norveç'te faaliyet gösteren bankalar, varlık yönetim şirketleri, sigorta kuruluşları ve emeklilik fonlarının finansal ilişkilerinin incelendiği raporda, Avrupa'daki 1096 finans kuruluşunun, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Gazze'deki soykırımla bağlantılı 91 şirketle finansal ilişkisi bulunduğu tespit edildi.

Raporda, "Avrupa finans kuruluşları, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukukun ve insan haklarının ağır ihlalleriyle bağlantılı şirketlere 2 trilyon 106 milyar dolar tutarında kredi, teminat ve yatırım sağladı." ifadesi yer aldı.

Avrupalı finans kuruluşlarının son iki yılda söz konusu şirketlere 361 milyar dolar tutarında kredi ve ihraç garantisi sağladığına dikkat çekilen raporda, bu şirketlerde 1 trilyon 745 milyar dolar değerinde hisse senedi ve tahvil yatırımları bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Avrupa'nın en büyük bankalarının mercek altındaki şirketleri finanse etmeyi sürdürdüğü, araştırılan finansal kuruluşlar arasında BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank ve Barclays'in de bulunduğu değerlendirmesi yer aldı.

Avrupa'nın büyük bankaları finansman sağlamayı sürdürüyor

Almanya merkezli Deutsche Bank'ın 57,2 milyar dolarla söz konusu şirketlere en fazla finansman sağlayan banka olduğu belirtilen raporda, Deutsche Bank'ı 46,3 milyar dolarla İngiliz HSBC, 44,5 milyar dolarla Fransız BNP Paribas, 39,3 milyar dolarla İngiliz Barclays ve 29,2 milyar dolarla Fransız Société Générale'in izlediği aktarıldı.

Raporda, Norveç Varlık Fonunun 222,3 milyar dolarla söz konusu şirketlerde en fazla hisse senedi ve tahvil yatırımına sahip kuruluş olduğu ifadesine yer verildi.

İsrail ordusuna zırhlı buldozer ve ekskavatör sağlayan ABD merkezli Caterpillar şirketinin iş makinelerinin Filistinlilerin evlerinin ve altyapılarının yıkılmasında, askeri operasyonlarda ve yasa dışı yerleşimlerin inşasında kullanıldığına dikkat çekilen raporda, Barclays, Société Générale, BNP Paribas ve HSBC'nin finansmanını artırdığı belirtildi.

Silah üreticilerinden teknoloji şirketlerine geniş finansman ağı

Raporda, İsrail ordusuna silah ve askeri teçhizat sağlayan Lockheed Martin, Leonardo, BAE Systems, Boeing ve Thyssenkrupp gibi büyük şirketlerin bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in askeri tedarik zincirinin silah üreticileriyle sınırlı olmadığına dikkat çekilen raporda, en fazla kredi sağlanan 20 şirket arasında Amazon, Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Microsoft'un da yer aldığı kaydedildi.

Raporda, söz konusu şirketlerin sunduğu bulut bilişim, yapay zeka ve veri işleme teknolojilerinin İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik kitlesel gözetim faaliyetlerinde ve bombalanacak hedeflerin belirlenmesinde kullanıldığı değerlendirmeleri yer aldı.

Raporda, ciddi uluslararası hukuk ihlallerindeki rollerini sona erdirmeyen şirketlerle finansal ilişkilerin kesilmesi gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA