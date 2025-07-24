Dev markalar kan kaybediyor, pazarın tek kazananı elektrikli araçlar oldu

Dev markalar kan kaybediyor, pazarın tek kazananı elektrikli araçlar oldu
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Avrupa Birliği ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 düşüş gösterdi ve 1 milyon 10 bin seviyesine geriledi. Bu durumda Almanya ve İtalya'daki çift haneli düşüşler etkili oldu. Satışların yüzde 15,2 arttığı İspanya ise dikkat çeken tek istisna oldu. Hibrit otomobiller satışlarda ilk sıraya yerleşirken, elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 7,8 artış gösterdi. Marka bazında en çok satan marka ise 270 bin 767 satışla Volkswagen oldu.

Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında sert fren yaptı. Avrupa Birliği ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 düşerek 1 milyon 10 bin seviyesine geriledi. Pazarın daralmasında Almanya ve İtalya'daki çift haneli düşüşler etkili olurken, dikkat çeken tek istisna ise satışların yüzde 15,2 arttığı İspanya oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan verilere göre, AB'de haziran ayında otomobil satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla 79 bin adetten fazla azaldı. Ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar yüzde 1,9 düşüşle 5 milyon 576 bin adete geriledi.

Haziran ayında Almanya'da satışlar yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 17,4 ve Fransa'da yüzde 6,7 oranında düşerken; İspanya, güçlü talep sayesinde pozitif ayrıştı.

HİBRİT TERCİHİ YİNE DEĞİŞMEDİ

Satışlarda hibrit otomobiller yüzde 33,8 ile ilk sıraya yerleşirken, onu yüzde 27,7 ile benzinli ve yüzde 16,7 ile tamamen elektrikli araçlar takip etti. Plug-in hibritlerin payı yüzde 9,3, dizelin payı ise yüzde 9 olarak ölçüldü. Diğer yakıt türlerinin toplam payı ise yüzde 3,4 seviyesinde kaldı.

Elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 7,8 artış göstererek 168 bin 488 adede ulaştı. Böylece elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit araçlar toplam satışların yüzde 59,8'ini oluşturdu.

Dev markalar kan kaybediyor, pazarın tek kazananı elektrikli araçlar oldu

VOLKSWAGEN EN ÇOK SATAN MARKA OLDU

Marka bazında zirvede yer alan grup, 270 bin 767 satışla Volkswagen oldu. Onu Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu 158 bin 871 satışla takip etti. Renault Grubu 131 bin 91 adetle üçüncü sırada yer alırken, Toyota 78 bin 673 araçla dördüncülüğe yerleşti.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMirhan:

Adamlar 100 yıl dünya'ya KALİTELİ araçlar satıyor. Made in Germany yazıyor mu sıkıntı yok demek. Hans yapmış Hasan değil

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