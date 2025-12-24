Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, Noel tatili sebebiyle borsaların bir kısmının yarım gün, bir kısmının ise tam gün kapalı olduğu yeni işlem gününde karışık seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.118 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.869 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 17.181 puan seviyesinde bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise Noel sebebiyle bugün kapalı olacak.

Öte yandan, jeopolitik taraftaki gelişmeler yakından takip edilirken, dün Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Harkiv bölgesinde Prilipka, Dnipropetrovsk bölgesinde de Andreyevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD'nin özel temsilci atadığı Grönland'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha yineledi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtirken, Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tam gün, bir kısmının ise yarım gün kapalı olacağını kaydetti.