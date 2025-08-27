Avrupa Borsalarında Karışık Seyir, Fransa'daki Siyasi Belirsizlik Etkili
Avrupa borsaları, gün sonunda karışık bir seyir izledi. Fransa'da CAC 40 endeksi artarken, İtalya, Almanya ve İngiltere'deki endekslerde düşüş yaşandı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişeler ve Fransa'daki siyasi belirsizlik etkili oldu.
Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 değer kazanarak 554,76 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.743,93 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 azalarak 42.349,41, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 24.046,21 ve İngiltere'de 0,11 düşüşle 9.255,5 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1,164 oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'li yarı iletken şirketi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçlar bekleniyor.
Avrupa piyasalarında ise Fransa'da süren siyasi belirsizlikle piyasalarda karışık seyir izleniyor.
Fransa Başbakanı François Bayrou, hafta başında kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmuştu.
Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı.
Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayına ilişkin GFK tüketici güven endeksi 23,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.