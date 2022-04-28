Avrupa borsaları yükselişle seyrediyor

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artışla 449,6, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,75 yükselişle 14.037 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 7.487 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 değer kazancıyla 6,558 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 artışla 8.514 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,32 primle 24.144 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, bugün düşüş eğilimini üst üste 6'ıncı işlem gününe taşıyarak, Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0483'ü test etmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0544 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmelerin pay piyasalarında oynaklığı artırdığını bildirdi.

Avrupa'da enerji fiyatları öncülüğünde enflasyonist baskılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de sürdüğünü belirten analistler, resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını söyledi.