Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanış Yaptı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanış Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, gün sonunda pozitif bir seyir izleyerek kapanış yaptı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,56 artış gösterdi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın borsaları da değer kazandı. İngiltere'nin ilk çeyrekte beklenenin üzerinde büyümesi dikkat çekti.

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 artışla 546,95 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 8.633,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 23.695,59 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.853,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 40.418,82 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,054 yükselişle 1,118 oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve tarife belirsizlikleri nedeniyle yön arayışı sürerken, Avrupa borsalarının kapanışında pozitif seyir hakim oldu.

Avrupa borsalarındaki kazançlara savunma hisselerindeki yükseliş liderlik etti. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma hedefini desteklediğini söylemesinin ardından savunma hisseleri değer kazandı.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. İngiltere, G7 ülkeleri arasında bu dönemde en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Avro Bölgesi'nde ilk çeyreğe ilişkin büyüme ise yüzde 0,3 olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Müthiş maç! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli oldu
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.