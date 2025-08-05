Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı, Fransa Hariç

Avrupa borsaları, günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 artışla 541,4 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 9.142,73, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 yükselişle 23.846,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 40.743,52 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.621,04 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 1,158 oldu.

ABD'de geçen haftaki istihdam verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler artarken, ülkede bugün açıklanan verilere göre dış ticaret açığı, haziranda yüzde 16 azalışla 60,2 milyar dolara gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Avrupa borsalarında bu hafta İngiltere Merkez Bankasının 7 Ağustos'taki para politikası kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.