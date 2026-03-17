Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600'ün yüzde 0,67 değer kazanmasıyla günü yükselişle tamamladı. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'daki endeksler de artış kaydetti. Küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 değer kazanarak 602,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artışla 10,403.6 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 yükselerek 44,887.54 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 artışla 7,974.49 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 23,730.92 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,252 artışla 1,153 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların savaşın üçüncü haftasına girmesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken; petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararları da takip ediliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt