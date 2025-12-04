Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 artışla 578,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 9.710,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 23.882,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselerek 8.122,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 artışla 43.519,07 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 1,166 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler arasında finansal işlemleri kolaylaştırmayı ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) daha geniş yetki vermeyi içeren teklif hazırladı.

AB, Meta'nın diğer yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası hakkında soruşturma açtı.