Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,45 artış göstererek 578,84 puana ulaştı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da değer kazandı. AB, finansal işlemleri kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir teklif hazırladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
