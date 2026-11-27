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Avrupa borsaları, Asya ve ABD piyasalarından gelen olumlu sinyaller ile teknoloji, bankacılık ve emtia hisselerindeki toparlanmanın ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,08 artışla 643,85 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artarak 10.698,81 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,90 değer kazanarak 25.441,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselerek 8.156,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,89 artışla 49.275,60 puana ulaştı.

Avro Bölgesi'ndeki büyük şirketleri izleyen EuroStoxx 50 endeksi yüzde 1,24 artışla 6.089,20 puandan kapanarak dalgalı geçen haftayı yüzde 2,5 kazançla tamamlarken, İsviçre'de SMI endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 14.879,97 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.13 itibarıyla yüzde 0,292 düşüşle 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Asya ve ABD piyasalarından gelen destek

Piyasalardaki toparlanmada Asya ve ABD borsalarındaki pozitif seyir etkili oldu.

Çin'de yerel finans piyasalarını istikrara kavuşturmaya yönelik adımların açıklanması Asya endekslerini desteklerken, Japonya ve Güney Kore borsaları da günü yükselişle tamamladı.

ABD piyasalarının Şükran Günü tatili sonrası "Kara Cuma" dolayısıyla yarım gün açık olduğu seansta alıcılı seyretmesi ve yapay zeka hisselerindeki satış baskısının durulması da Avrupa pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Teknoloji, bankacılık ve emtia hisseleri öncülük etti

Avrupa genelinde gıda sektörü dışındaki tüm sektör endeksleri günü artıda kapattı.

Son haftalarda faiz endişeleriyle gerileyen ve faize duyarlı olan emtia sektörü günün en güçlü yükselişini kaydederken, bankacılık ve teknoloji hisselerindeki toparlanma sürdü.

EuroStoxx bünyesinde UniCredit ve Santander hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak günün en çok yükselenleri arasında yer aldı.

Asya ve ABD'deki çip hisselerine yönelik talebin desteğiyle ASML yüzde 2,6, STMicroelectronics yüzde 3,9, Infineon yüzde 2,7, Elmos, Siltronic ve Aixtron hisseleri ise yüzde 3 ile yüzde 8 aralığında artış kaydetti.

Alman savunma sanayisi şirketi Rheinmetall, 2030 yılı orta vadeli gelir beklentisini 45 milyar avrodan 33-37 milyar avro aralığına düşürmesine rağmen günü yüzde 3,30'un üzerinde artışla tamamladı.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Insmed'i satın alacağını duyurmasından bu yana hisseleri yaklaşık yüzde 16 yükselen Fransız ilaç şirketi Sanofi için İspanyol bankası Santander'in "al" tavsiyesini geri çekmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 1,2 gerileyerek EuroStoxx endeksinde günün en fazla değer kaybeden hissesi oldu.

Değerli metaller yükselirken Bitcoin geriledi

Küresel emtia piyasalarında toparlanma eğilimi öne çıkarken, kripto para piyasalarında ise satış baskısı görüldü. ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişin risk iştahını desteklemesi ve haftalık kayıpların telafi edilmesiyle değerli metallerde güçlü alımlar yaşandı.

TSİ 21.27 itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 2,35 artışla 3.651,82 dolara yükselirken, gümüşün ons fiyatı yüzde 5,13 kazançla 43,69 dolara, platin yüzde 2,56 artışla 1.323,90 dolara ve paladyum ise yüzde 2,49 değer kazanarak 892,05 dolara çıktı.

Buna karşın kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 0,80 değer kaybederek 59.178,52 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: AA