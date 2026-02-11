Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık bir şekilde geçirdi. Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artarken, bazı ülkelerdeki endeksler değer kaybetti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamu ihaleleriyle ilgili yeni stratejilerin duyurusunu yaptı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artarak 621,58 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,14 yükselerek 10.472,11 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 24.856,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 8.313,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 46.510,83 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 1,189 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Anvers şehrinde düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde, kamu ihalelerinin büyük bir finansal güç taşıdığını, Avrupa şirketlerini desteklemek için stratejik sektörlerde AB içeriği ve düşük karbon şartı getireceklerini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
