Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. İngiltere'de imalat ve hizmet sektörlerini içeren PMI verileri olumlu geldi. Merkez bankalarının faiz indirimine yönelik sinyalleri risk iştahını artırdı. ABD'de yapay zeka kullanımı finansal sistemde kırılganlık olarak tanımlandı. AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda anlaştı. Almanya'da ekonomik gerileme devam ediyor.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 1,3 değer kazanırken telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri yüzde 0,3 değer kaybetti.

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de imalat ve hizmet sektörlerini içeren bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu yılın aralık ayında son altı ayın en yüksek seviyesi olan 51,7'ye yükseldiği belirtildi.

Kasımda ise ülkede bileşik PMI 50,7 seviyesinde kaydedilmişti.

S&P Global/CIPS verilerine göre İngiltere'de hizmet sektörü PMI verisi ise bu yıl aralıkta yine son altı ayın en yüksek seviyesi olan 52,7'ye ulaştı.

Kasımda ise ülkede hizmet sektörü PMI verisi 50,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD'de Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, bu yıl ilk kez finansal hizmetlerde yapay zekanın kullanımını finansal sistemde ortaya çıkan bir kırılganlık olarak tanımladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Fed'in ardından ECB ve BoE'de yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

BoE'nin politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmasının ardından bankadan yapılan açıklamada, banka tahminlerinin politika faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25'te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde olduğu ifade edildi.

Analistler, BoE'nin dünkü mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik, elmas ticareti yasağını da içerecek 12. yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve anayasadaki borç freninin askıya alındığı 2023 ek bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te 666 milletvekilinin katıldığı oylamada 392 milletvekili "evet", 275'i "hayır" oyu kullandı.

Shell Almanya'dan yapılan bugün "Shell Deutschland GmbH (Shell), PCK Raffinerie GmbH'deki (PCK) yüzde 37,5 hissesini satmak üzere Prax Group ile anlaşmaya vardı." açıklaması yapıldı.

Almanya'da ekonomide gerileme, aralık ayında hem imalat hem de hizmet faaliyetlerinin daralmasıyla daha da sorunlu hale geldi.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) aralık ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede kasımda 47,8 puan olan bileşik PMI aralıkta 46,7 puana geriledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artarak 476,61 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05'lik artışla 30,373,89 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 7.596,91 puana yükseldi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95 azalarak 7.576,36 puana geriledi.

Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0 ile 16.751,44 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,719 azalışla 1,091 seviyelerinde seyrediyor.