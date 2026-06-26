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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler ve teknoloji şirketlerindeki düşüşlerin etkisiyle negatif seyrediyor. Stoxx Europe 600, FTSE 100, DAX 40 gibi endekslerde satış baskısı görülüyor.

Avrupa borsaları, jeopolitik gerginliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişeler ve teknoloji şirketlerinde görülen düşüşlerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında yer alırken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Talep fazlasının oluşturduğu fiyat baskılarının son kullanıcıların dijital ürünlere erişimini zorlaştırabileceği öngörüleri öne çıkarken, bu durumun büyük bir döngüsellik içinde bulunan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin büyüme ile karlılıklarını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri gündeme taşıdı.

Öte yandan, ABD-İran mutabakatından sonra Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığına dair haber akışıyla jeopolitik gerginliklerin artacağına yönelik endişelerin tekrar öne çıkması Avrupa piyasalarında satış baskısının artmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 10.492 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 24.815 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 51.340 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.410 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.495 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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